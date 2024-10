La clave del éxito de Ceciarmy, el influencer enmascarado, publicando vídeos virales: más de 100.000 euros por campaña

Ceciarmy en los Premios Forbes. (Instagram)

En el competitivo mundo de las redes sociales, donde todos los creadores de contenido buscan dar con la tecla que les diferencia del resto, ha surgido una figura enigmática y popular, a la que no le ha hecho falta enseñar su cara para alcanzar el éxito: Ceciarmy. Su nombre puede no resultar familiar para muchos usuarios, sin embargo, es probable que en algún momento hayan visto un vídeo publicado por él.

Comenzó su andadura en 2016 en Instagram, aunque después se creó perfiles también en X y TikTok. Ceciarmy, en un primer momento, era una cuenta dedicada a subir contenido del rapero catalán Cecilio G., no obstante, las publicaciones ya nada tienen que ver con el artista. Ceciarmy ha pasado de ser el nombre de un usuario, a convertirse en el apodo de su creador, que ya cuenta con 4,2 millones de seguidores en la red social de Meta.

De anónimo a fenómeno viral

El influencer se dedica a recopilar y republicar memes y vídeos o imágenes virales. Su contenido, que mezcla humor un poco irrespetuoso con un toque de misterio, se ha vuelto irresistible para el público joven, el cual ha convertido su cuenta en una de las más populares de España. Siempre con su identidad oculta tras un pasamontañas - no acude a ningún evento sin su fiel compañero-, no hay día en el que una de sus publicaciones no se vuelva tendencia. Puede que la clave de su éxito resida ahí: en el misterio en torno a su figura. Ese anonimato no sólo le ha otorgado la fama, sino que ha generado propuestas millonarias para que desvele su verdadera identidad.

El rechazo de una oferta millonaria

En estos ocho años que lleva en redes sociales se ha mantenido fiel a su decisión de no mostrar su rostro. A pesar de que ha tenido miles de oportunidades de desenmascararse, siempre ha rechazado todas estas propuestas, entre ellas, una oferta millonaria. El pasado 22 de octubre, le contó a Pablo Motos en El Hormiguero, que una plataforma le llegó a ofrecer 1,2 millones de euros por un proyecto en el que, finalmente, tenía que mostrar su cara. Sin embargo, el creador la declinó, argumentando que su privacidad es más valiosa que cualquier suma de dinero.

El creador de contenido Ceciarmy en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Su éxito económico: más de 100.00 euros por campaña

El impacto de Ceciarmy no se mide únicamente en su número de seguidores, sino en su capacidad para monetizar su contenido. La empresa que gestiona su cuenta, GlobalGoldMarket SL, factura en promedio unos 90.000 euros anuales, aunque en campañas publicitarias específicas, el creador llega a cobrar hasta 100.000 euros. Marcas de renombre como Mahou, Pepsi y Popeyes han colaborado con él, atraídas por su enorme alcance y su alto nivel de engagement.

A pesar de que cuenta con una comunidad bastante fiel, eso no significa que no haya personas que no estén de acuerdo con su trabajo. Desde el principio, ha recibido críticas por repostear contenido viral sin dar crédito a las personas que lo subieron por primera vez. Una polémica que no ha hecho más que aumentar, después de que Forbes le haya otorgado el premio de Best Content Creators en la categoría de Best Photo & Video Content Creator, galardón que le entregó Marta Pombo. Algunos usuarios de X, no tardaron en expresar su descontento con este reconocimiento: “Ceciarmy es como el compañero que tenías en clase, que hacía la misma broma que has hecho tú hace dos segundos, pero lo decía más alto porque no tenía sentido de la vergüenza y tú eras tímido”.