De Sevilla a Madrid: así ha sido la ruta de Eva Longoria por España con reencuentro con una famosa diseñadora

Eva Longoria en una imagen por Madrid compartida en Instagram (@evalongoria)

España recibe al año millones de turistas que disfrutan de su gastronomía, geografía y cultura. Sin embargo, este mes de octubre, ha vuelto a nuestro país una de las actrices de Hollywood más enamoradas de nuestra nación, Eva Longoria. La intérprete sorprendió a los sevillanos al dejarse ver paseando en tuk tuk por la Plaza de España, disfrutando de la belleza de la Catedral de Sevilla y adentrándose en los Jardines del Alcázar.

La actriz también se atrevió a montarse en una de las clásicas barcas de una de las plazas más bonitas del mundo y que ha servido de escenario para películas como Lawrence de Arabia o Star Wars. Además, también disfrutó de un paseo en bici por el pulmón verde que reside a su lado, el Parque de María Luisa. Sin embargo, esta visita no se ha limitado solo a hacer turismo. La actriz también se sumergió en uno de los mayores atractivos de la ciudad: el flamenco. Visitó un famoso tablao en el centro de Sevilla para presenciar un espectáculo auténtico de cante y baile, culminando así un día lleno de cultura.

Eva Longoria en una imagen por Madrid compartida en Instagram (@evalongoria)

No obstante, Eva Longoria es una gran apasionada de Andalucía, por lo que se podía pensar que la protagonista de Mujeres Desesperadas habría decidido bajar un poco más al sur y disfrutar de nuevo de Marbella, una de sus ciudades fetiches en verano. Pero esto no es lo que ocurrió, ya que la actriz prefirió subir hacia Madrid para conocer durante el fin de semana la capital de nuestro país; y, además, reencontrarse con una vieja amiga.

Comenzó su experiencia madrileña con una noche flamenca en el Tablao Flamenco Las Setas, un lugar icónico en la capital para disfrutar de este arte. La actriz compartió momentos de la velada en sus historias de Instagram, junto a su amiga Diana Maria Riva, para a continuación presumir de una cena de amigas que culminaría un sábado perfecto. El grupo, en el que también se incluía Vicky Martín Berrocal, disfrutó de los platos de Charrúa Madrid, un restaurante muy conocido en la capital y especializado en carnes a la parrilla en estilo uruguayo.

Eva Longoria y Vicky Martín Berrocal en una imagen por Madrid compartida en Instagram (@evalongoria)

La reciente visita de Eva Longoria a España es gracias al gran cariño que guarda a nuestro país; de hecho, hace unas tres semanas visitaba Barcelona junto a su familia. Y es que, aunque nació en Texas, tiene raíces españolas, específicamente en Asturias, de donde proviene su apellido. E incluso la intérprete se acercó hace unos años al pueblo de Longoria para fotografiarse con el cartel que llevaba su nombre.

Sus próximos proyectos

No obstante, todas estas visitas pueden tener un destino más que personal, ya que la también directora se encuentra preparando su próximo proyecto personal. La texana está preparando la adaptación de la serie francesa Call My Agent para el público hispanohablante de la mano de la productora Mediawan. Pero esta adaptación no será la misma que llegue a España, ya que Telecinco se encuentra detrás de La Agencia, en la que Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco serán los protagonistas este curiosa agencia de representación de artistas.