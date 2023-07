El nuevo chalet de Eva Longoria en Marbella, una casa con la que materializa su vínculo con España

Eva Longoria, en una imagen de archivo. (Getty Images)

Eva Longoria acaba de estar en España para promocionar su primera película como directora, una visita en la que la actriz estadounidense ha hablado abiertamente de su vínculo familiar con este país y ha desvelado su predilección por la Costa del Sol, donde ha veraneado en más de una ocasión en lujosas villas que ya no tendrá que alquilar, pues este mismo verano podrá estrenar su nueva casa en Marbella.

Tal y como desveló hace unos meses Vanitatis, Longoria ha adquirido una vivienda en la localidad malagueña, una propiedad que desde que se cerró la transacción a principios de año está siendo remodelada para que todo esté al gusto de la actriz y su familia.

Lo cierto es que la protagonista de Mujeres desesperadas nunca ha ocultado su deseo de adquirir un inmueble en España, sueño que ahora ha materializado con esta compra en la zona que descubrió hace años gracias a su amiga Melanie Griffith, quien la invitó a la gala de la fundación de su entonces marido, Antonio Banderas.

Melanie Griffith, Antonio Banderas y Eva Longoria, en la Gala Starlite 2011 en Marbella. (Daniel Perez/Getty Images)

El flechazo de Eva con Marbella fue instantáneo y en sus múltiples veraneos en la ciudad, tanto ella como su marido, el empresario mexicano Pepe Bastón, han ojeado diferentes propiedades para comprar, aunque ha sido ahora cuando se han decantado por una vivienda unifamiliar de 500 metros cuadrados con jardín y piscina privada.

La casa, según adelanta el citado medio, comparte jardín con otras viviendas colindantes, aunque la privacidad en la zona está garantizada. Pese a que no ha trascendido el precio del que será el nuevo hogar marbellí de la actriz, sí se puede comprobar que todas las viviendas similares de la zona tienen un valor superior al millón de euros.

La vivienda fue diseñada por el arquitecto boliviano Melvin Villarroel, quien se afincó en la localidad en los años 70 y fue una de las figuras clave de su desarrollo turístico. No en vano, fue el artífice de proyectos como el Hotel Puente Romano, La Alcazaba o la remodelación del Marbella Club.

Inminente visita

Tras el compromiso profesional que la ha traído de nuevo hasta España, Eva Longoria regresará muy pronto al país para participar en un importante proyecto en su ciudad predilecta. Y es que, como cada año, la actriz se encargará de amadrinar la gala benéfica Global Gift.

Eva Longoria, en una de sus visitas a Marbella. (Instagram)

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para el proyecto social Casa Ángeles, un centro de día destinado a niños con enfermedades raras a los que la actriz visita cada vez que pasa unos días en Marbella. La gala tendrá lugar el próximo 23 de julio en el Hotel Don Pepe Gran Meliá de Marbella. Será entonces cuando, si todo va según lo previsto, la estadounidense estrene su vivienda en la Costa del Sol tras la reforma.

Más allá de esta casa, Longoria ha expresado su deseo de adquirir otra propiedad en el norte de España. En concreto, le gustaría hacerse con la casa familiar que perteneció a su familia en la localidad asturiana de Llongoria. “Mi familia es asturiana. Por eso llevo 20 años viviendo a España. Aquí me siento como en casa. De hecho, yo quería comprar la Casa de Longoria, que es un edificio muy conocido. Pero está en ruinas. Yo le decía a mi marido ‘Pepe, la quiero’ y él me decía ‘esa no es una casa, son solo piedras’. Pero quizá se pueda arreglar...”, confesó en La Resistencia.

Y es que parece que el matrimonio Longoria-Bastón está atravesando un momento de cambio que viene acompañado de importantes transacciones inmobiliarias, pues varios medios estadounidenses han desvelado también que la pareja ha puesto a la venta su espectacular mansión en Beverly Hills, una vivienda con ocho habitaciones, nueve cuartos de baño, piscina y cancha de tenis por las que Eva y Pepe piden unos 21 millones de euros.

