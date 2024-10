Carmen Borrego interrumpe la entrevista de su hijo, José María Almoguera, en ‘¡De Viernes!’: “Mi madre alucinaría con lo que está pasando”

José María Almoguera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La noche de este viernes, 4 de octubre, José María Almoguera ha visitado el espacio ¡De Viernes! con la finalidad de “quitar muchas caretas” y demostrar “quién miente y quién dice la verdad”. El hijo de Carmen Borrego ha acudido como invitado al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para sacar a la luz su verdad y hablar de la dinamitada relación que mantiene con su madre. Lo que nadie se esperaba era que la hermana de Terelu Campos interrumpiese su entrevista en directo para reaccionar a sus declaraciones.

Es la primera vez que el primo de Alejandra Rubio se sienta en un plató de televisión para sincerarse sobre su ruptura con Paola Olmedo y el conflicto que marca la relación con su progenitora. Aunque todo empezó años atrás, lo cierto es que todo cambió durante la estancia de la colaboradora de televisión en Supervivientes, pues desde entonces los encuentros madre e hijo han sido cada vez más nulos y las acusaciones públicas entre ambos mucho más habituales.

Pero, ¿qué tendría que pasar para que José María Almoguera tuviese un acercamiento con su madre? El invitado no ha dudado en responder a esta cuestión cuando los colaboradores del espacio se lo han preguntado. Para ello ha asegurado que necesita tiempo para volver “a ser yo, que termine de pasar por lo que estoy pasando, sanar lo que he vivido y, una vez esté sano, volver a tener ciertas cosas”. Y es que para él, “si uno no está bien, no puede hacer feliz a otras personas”.

“No puedes ser mi hijo a cualquier precio”

Con dichas declaraciones, el nieto de María Teresa Campos ha dejado abierta la vereda a una posible reconciliación con Carmen Borrego, eso sí, siempre y cuando haya pasado el tiempo prudente del que ha hablado para estar bien. “Te pido por favor que tengas paciencia. Yo me he equivocado en cosas. Quiero que veas a mi hijo, quiero que hagas de abuela y no puedo decirte más. Nuestra relación de momento no va a mejorar, pero yo no soy quién para privar a mi hijo de estar con su abuela”, ha afirmado el invitado, reconociendo que ha sido un gran error apartar a su madre de su nieto, Marc, su hijo con Paola Olmedo.

Aunque la comunicadora expresó claramente que no quería formar parte de la entrevista de su primogénito, lo cierto es que le fue imposible no reaccionar a estas palabras. “Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, muchas cosas de las que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me ha hecho. Los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros”, ha manifestado la exsuperviviente al establecer conexión en directo con el programa a través de una llamada.

Carmen Borrego ha confesado que estuvo en contacto con su hijo poco antes de que este entrase en plató y, además, ha desvelado el gran amor que siente por él. “Nunca he hablado del año que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que esté ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio”, ha manifestado, visiblemente triste por desconocer cuándo mejorarán las cosas entre los dos. “Queda mucho por hablar y por entender. Nunca públicamente”, ha zanjado.

En su paso por el espacio de Mediaset, José María Almoguera no ha estado solo, pues a su vera se encontraba su tía, Terelu Campos, quien en todo momento ha estado de parte de su hermana, aunque también ha brindado apoyo a su sobrino y le ha defendido cuando ha sido necesario. De hecho, precisamente ella ha sido quien ha reconducido la conversación para que madre e hijo intentasen acercar posturas. “No me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así”, ha sido la reacción de José María Almoguera a las palabras de su madre. “Ya hablaremos para ver cómo lo hacemos y ya está”, ha zanjado el invitado.