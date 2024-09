José María Almoguera sentencia a Carmen Borrego: “Si mi madre exige judicialmente ver a su nieto, no volverá a verme a mí”

José María Almoguera, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

José María Almoguera ha concedido su primera entrevista en solitario. Tras la polémica exclusiva que protagonizó junto a su mujer, Paola Olmedo, para anunciar su ruptura, ahora el hijo de Carmen Borrego ha vuelto a hablar para Lecturas y ha hablado más claro que nunca sobre su relación con su madre.

“Quiero que se me conozca, se me ha puesto como de muy malo y no lo soy”, explica el sobrino de Terelu Campos, que asegura que desde que dio el salto a las portadas con su boda se ha construido una imagen negativa de él.

Para Almoguera, el papel de su madre en esta situación ha sido fundamental: “Ella dio pie a que los programas me desgastaran. No ya mi relación, mi vida. Me ha costado relaciones familiares, laborales y amistades”.

Según cuenta a la citada revista, no solamente le han molestado las veces que Carmen Borrego ha hablado en televisión sobre él, sino también las que ha callado: “Cuando ciertas personas te atacan y tampoco paras los pies a nadie…”, explica.

Portada de la revista 'Lecturas' del 11 de septiembre 2024

“No confío en mi madre”

El hijo de Carmen Borrego se muestra muy molesto con el programa Sálvame, formato en el que trabajaba su madre: “Se me destrozó, y también mi matrimonio”. Además, José María desvela que, cuando el espacio vespertino de Telecinco emitió unos audios de Paola Olmedo atacando a las Campos, él le pidió a su madre que dejara temporalmente el programa: “Le pedí que no fuera hasta que se calmaran las cosas. (...) No creo que porque faltara una semana a trabajar se fuera a morir de hambre”, asevera.

Por otra parte, el primo de Alejandra Rubio relata lo que ocurrió con la exclusiva del embarazo de Paola Olmedo, una portada que habían pactado con Lecturas, pero que finalmente protagonizó Carmen Borrego en solitario porque su hijo y su nuera se echaron atrás: “Me ofrecí a ayudarle a pagar la multa por no hacer el reportaje”, asegura el joven, que lamenta que su madre ”puso por delante su vida profesional a la personal”.

Todo ello ha hecho que la relación entre madre e hijo se haya ido enfriando hasta el punto en que José María afirma lo siguiente sobre su progenitora: “No confío en ella al cien por cien a día de hoy”. Además, asegura que no se la termina de creer cuando la ve llorar en televisión: “Esto es el ‘fucking show’, no sé dónde empieza el personaje y dónde empieza mi madre”, sentencia.