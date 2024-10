Hovik Keuchkerian habla de su relación con el fuego en ‘El Hormiguero’: “Cuando me ocurre algo relevante me marco la piel. Me sirve para conectarme con esos momentos”

Hovik Keuchkerian en 'El Hormiguero'. (atresplayer)

Por tercera vez en la historia del programa, Hovik Keuchkerian ha ido esta noche a divertirse a El Hormiguero. El actor está promocionando su nueva película El Hoyo 2, que se estrenará en Netflix el próximo 4 de octubre. Se trata de la segunda entrega de El Hoyo, que se lanzó en 2019 y fue una de las películas españolas más vistas de la plataforma de streaming, convirtiéndose en un fenómeno global durante los meses de confinamiento por la pandemia.

El actor ha confesado a Pablo Motos que no había visto la primera parte de su película. “En la pandemia y pospandemia me la recomendaba el algoritmo continuamente, pero veía la carátula, leía la sinopsis y, la verdad, es que no me apetecía nada con la que teníamos encima”, ha confirmado. Después, cuando recibió el guion de El Hoyo 2, decidió verse El Hoyo por trabajo, pero ha dicho que “no entendí nada, la vi otra vez y seguí sin entenderla”.

“El Hoyo es una estructura de 333 niveles, con dos personas en cada nivel y un agujero en el medio por el que, una vez al día, baja una plataforma en la que hay un plato de comida para cada uno de los de allí. Cada persona debe elegir si come solo el plato que le corresponde o no, y de ello dependen los de abajo”, ha explicado Keuchkerian el argumento de la película.

Hovik Keuchkerian nos presenta “El Hoyo 2”, que se estrena el 4 de octubre en @NetflixES #HovikEH pic.twitter.com/aBFrxqiAzo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 2, 2024

Además, hablando de las teorías que rondan a la película, ha mencionado que “todo el mundo dice que es una crítica de nuestra sociedad, la lucha del ser humano y tal. Pero si realmente en una estructura de 333 niveles, con dos personas con nivel, en la que cada uno se comiera solo su plato, y no tocara el plato de los demás, 666 personas se alimentarían y vivirían tranquilamente en esa estructura. El problema es que no habría película”.

“Si lees un guion el número suficiente de veces, empieza a hablarte”

En cuanto a la preparación de su personaje, que en la ficción es un hombre que pesa 154 kilos y no tiene pelos en el cuerpo, el actor ha confirmado que estas características no estaban en el guion original, sino que fueron ideas suyas: “Hay guiones que están muy cerrados y otros que hay que desarrollarlos un poco más. Yo creo que si lees un guion el número suficiente de veces empieza a hablarte y te dice por dónde debe ir. Me afeité entero, hasta las cejas, que yo no lo sabía, pero no crecen como el resto del pelo y me salen raras desde entonces”, ha confesado entre risas.

Su personaje en El Hoyo 2, Zamiatín, tiene afinidad y pasión por el fuego. Algo que, en mayor o menor medida, comparten actor y ficción. Keuchkerian ha contado que cuando le pasa algo importante, se quema la piel: “Cuando ocurre algo que me marca de verdad, que me ha hecho daño o ha sido relevante, cojo algo de metal, lo pongo al rojo vivo y me marco la piel con ello. Hay quien se tatúa, quien se hace escarificaciones. Yo hago esto y me sirve para conectarme con esos momentos cuando me toco la piel y siento las marcas”, ha expresado el actor.

Este sábado en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, Hovik Keuchkerian presenta su monólogo “Grito”. Todos los sábados hasta el 28 de diciembre #HovikEH pic.twitter.com/cYULviUZnH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 2, 2024

Pero la película no es el único proyecto que el actor tiene en el horizonte. Aparte de El Hoyo 2, Hovik Keuchkerian va a hacer un monólogo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, hasta el 28 de diciembre. Aunque Keuchkerian ha aclarado que “me gusta centrar toda mi energía en algo y volcarme en ello, no hacer muchas cosas a la vez”. “Ahora se me ha juntado el monólogo con la promo de El Hoyo 2 y no pude ponerme a escribir hasta hace dos meses y pico, y además no me ha dado tiempo a probarlo, no lo he hecho nunca y no sé cómo va a funcionar”, ha declarado el actor.