Este es el tiempo máximo que puede estar detenida una persona en España

Hombre detenido en el calabozo (Hari Sucahyo)

La detención de un familiar, la de un amigo o la nuestra propia suele ser uno de los momentos más amargos que se puedan vivir en la vida. Por otro lado, estos detenidos tienen una serie de derechos que se deben cumplir.

La detención suele ser llevada a cabo por cualquier cuerpo de policía y consiste en la privación de libertad de una persona por parte de un agente. Lo que a priori se piensa es que el tiempo máximo que pude estar recluido una persona sospechosa de haber cometido un crimen es de 72 horas. Pero hay matices.

El artículo 17 de la Constitución Española de la LeCrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) dice que en un plazo máximo de 72 horas al detenido se le dejará en libertad o pasará a disposición judicial. En este segundo caso, que son la gran mayoría, la persona continua detenida, por el artículo 505 de la misma ley, hasta un máximo de otras 72 horas más, informa Molpeceres&Colomer, un despacho de abogados en un artículo escrito por Juan Molpeceres Pastor.

Por tanto, un detenido en España puede estar recluido en el calabozo hasta 144 horas (72 de detención + 72 de disposición judicial). Lo que equivaldría a estar 6 días detenido.

¿Es necesario estar tanto tiempo detenido?

Ante un margen tan amplio, la policía es la que deberá considerar el tiempo necesario de detención. Para ello, tendrá en cuenta los antecedentes y las circunstancias del hecho delictivo y especialmente, “si se sospecha que el delincuente no compadecerá ante el juez (art. 492)”, ha explicado Molpeceres. “Si no se considera que no existe tal riesgo, se deberá identificar al sospechoso (art. 493)”, ha añadido.

Por otro lado, la ley prevé la citación como alternativa a la detención (art. 486); sin embargo, “esta práctica se ejecuta en contadas ocasiones”, ha indicado el abogado. “Si la policía tiene dudas, lo que debe hacer es llamar al fiscal de guardia y ver si va a solicitar la medida cautelar de prisión provisional”, ha asegurado el Molpeceres.

Presunción de inocencia

Siguiendo con el mismo tema, solo un porcentaje pequeño de los detenidos puesto a disposición judicial quedan en prisión provisional. La duda está en la necesidad de retener a un hombre o una mujer durante tres días si cuando pase por el tribunal va a quedar en libertad.

“Tal vez, sería lo correcto aplicar la prisión preventiva para aquellas personas en las que exista un riesgo de fuga real”, ha comentado el despacho de abogados. “Creo que debemos tener presente que los detenidos son presuntamente inocentes y evitar inercias tan perjudiciales como innecesarias”, ha dicho Molpeceres.

Cuáles son los derechos del detenido

Como se ha comentado anteriormente, todas las personas detenidas en España tienen unos derechos básicos que el agente que los detiene debe de leer y respetar, además de entregar en un documento al detenido.

Los derechos más importantes son: guardar silencio y no confesarse culpable, que se le informe del delito por el que se le está deteniendo, que se le pida un abogado (de oficio o suyo personal), entrevistarse con él de forma privada, que su abogado esté presente durante la declaración policial, realizar una llamada a algún conocido o familiar, contar con un traductor (si es necesario) y que se notifique a su embajada su detención (si es necesario).

¿Se puede visitar a alguien en el calabozo?

Una duda que se suele tener a la hora de tener a alguien en los calabozos, es si se le puede ver o traer algo (ropa de abrigo o comida). En España, no está permitido la entrada de terceras personas. Habrá que esperar a que la persona privada de libertad salga de la comisaría, ya sea a la espera de juicio o para ser trasladado ante el juez para ver si le envían a prisión provisional.

La única persona a la que se le permite visitar al detenido en el calabozo es a su abogado.