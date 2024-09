El supuesto perfil secreto desde el que Isabel Pantoja sentencia a Julián Muñoz: “La cobardía hace que arda en el infierno”

Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Julián Muñoz protagonizaba este miércoles una polémica entrevista póstuma en Telecinco. En sus últimas declaraciones, el exalcalde de Marbella ha vuelto a cargar duramente contra Isabel Pantoja, acusándola de quedarse con todo su dinero. Hasta el momento, la tonadillera no ha reaccionado a este ataque, al menos oficialmente, porque su presunta cuenta secreta en redes sociales ha reaparecido para lanzar un rotundo mensaje.

Fue en 2020 cuando se puso la lupa sobre el perfil de una persona llamada Cenicienta Gómez Martirio. Y es que durante el confinamiento Anabel Pantoja hizo un directo con esa cuenta de Instagram y, para sorpresa de todos, al otro lado de la cámara aparecía Isabel Pantoja, una noticia que recogió Socialité, destapando por primera vez la presunta cuenta falsa de la cantante.

Lo cierto es que el contenido de ese perfil siempre está relacionado con la figura de la tonadillera y, hasta este jueves, su última publicación en X, antes Twitter, era el comunicado en el que se anunciaba el aplazamiento del concierto de la artista en Tenerife el pasado mes de abril.

La muerte dignifica, excepto casos que la cobardía hace que la persona arda en el infierno — cenicienta Gómez martirio (@cenicientagome) September 26, 2024

Ha sido tras la emisión de la polémica entrevista póstuma de Julián Muñoz en el especial ¡De viernes! cuando Cenicienta Gómez Martirio ha vuelto a tener actividad en la red con dos posts muy reveladores. En una primera publicación, escribe lo siguiente: “Todo acto, sus consecuencias tiene, y toda falta de respeto o injuria, también”. Apenas un minuto después, la cuenta publicaba otro tuit: “La muerte dignifica, excepto casos que la cobardía hace que la persona arda en el infierno”.

Muchos de sus seguidores, dando por hecho que al otro lado de la pantalla se encuentra la viuda de Paquirri, le han expresado su apoyo con comentarios como “Siempre a tu vera” o “di que sí, te queremos”.

Las palabras de Julián Muñoz

En su conversación con Santi Acosta, el exnovio de Isabel Pantoja recordaba su relación con ella y la atacaba duramente por última vez. “Porque no se fuera a América le pagué 40 millones de pesetas, porque era el verano en el que yo estaba tonteando con ella, eran conversaciones telefónicas, pero yo estaba ‘encoñado’”, aseguraba.

Muñoz cifra en “80 o 90 millones” el dinero que, según él, llegó a darle a la tonadillera. “Yo le daba a ella dinero todos los meses y no preguntaba por los gastos nunca”, agregó, asegurando que pagó los muebles de la casa marbellí de La Pera, además de montar un estudio de grabación o una oficina en Puerto Banús.

“Tenía una ganadería de caballos de pura raza español, los fundió. Tenía mi coche, lo fundió, se llevó hasta mi Range Rover que yo tenía”, ha recordado el expolítico, acusando a Ia cantante de apropiarse de su fortuna. ”Se quedó con el dinero, con todo mi dinero, no tenía nada cuando salí de la cárcel, ya se había pulido todo. Incluso ‘La Pera’, yo no me he llevado ni una peseta de ahí, ni un solo mueble, ni el estudio de grabación, solo mi ropa“, sentenció.