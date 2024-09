Así ha reaccionado Isabel Pantoja a la muerte de Julián Muñoz

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

El pasado martes 24 de septiembre se hacía público el fallecimiento de Julián Muñoz, una noticia que ha llenado los titulares de la prensa. Muchos han querido estar pendientes de la familia del fallecido, pero otros no han podido evitar poner el foco en la reacción de la que fue su pareja durante seis años, la cantante Isabel Pantoja.

Aunque le pese a la tonadillera, también es protagonista. Durante su relación protagonizaron muchos momentos y fueron muy seguidos. Su romance fue fruto de la infidelidad de Muñoz hacia Mayte Zaldívar, quien ha estado al borde de cañón con él los últimos días del exalcalde de Marbella. Muchos han estado expectantes de la reacción de la cantante a la noticia del fallecimiento. Sin embargo, esta no ha sido otra que la esperada.

El encargado de comunicar la muerte del que fue su novio hace años a Isabel, ha sido su hermano Agustín. Este se ha convertido en los ojos y voz de la cantante, ya que esta continúa sin tener un teléfono móvil que le permita estar al día con las últimas novedades. Por otro lado, se conoce la reacción gracias al periodista Antonio Rossi, que ha sido el responsable de transmitir la esperada reacción de Isabel Pantoja a la muerte de Julián Muñoz.

Una respuesta directa

Directa y sin filtros, Isabel Pantoja ha demostrado una vez más ha olvidado a Julián. “Le da igual, no quiere saber nada”, estas han sido las palabras de Rossi que le ha comunicado Agustín Pantoja. La tonadillera ha dado una respuesta lapidaria. Si bien es cierto, que su relación amorosa no terminó bien y que esta le hizo tocar fondo. Mientras que Julián siempre ha hablado sobre ella, Isabel prefiere olvidar todo lo que tuvo en común con él.

Ella ha cortado de raíz y ha preferido seguir adelante olvidando esa etapa de su vida. Muñoz no ha dejado de lado el nombre de la cantante nunca. De hecho, en la que fue su última entrevista, hace una semana y media en el programa De viernes, Muñoz continuaba señalando a Isabel Pantoja como causante de todos sus males.

Adelanto de la entrevista póstuma de Julián Muñoz en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Tanto Pantoja como Muñoz se encontraron sentados en el banquillo y acababan ingresando ambos en prisión. Ese sería su desenlace amoroso, un final que no gustó a la cantante y que por ello no quiere saber nada que tenga relación con el político. Para la andaluza el tema de Julián Muñoz está cerrado y una vez más, aun siendo por una noticia triste para muchos, ella no quiere saber nada.

Mientras que la expareja de Julián no quiere saber nada sobre él, sí que han declarado otras personas de su entorno, como su hija Isa Pantoja. La joven sí que quiere responder a las preguntas que le hagan sobre el exalcalde de Marbella, del que mantiene un buen recuerdo. Isa ha explicado a Joaquín Prat como se encontraba, lo ha hecho en directo durante el programa Vamos a ver. “Me ha provocado un shock”, confesaba. Además, añadía que ella ha pasado buenos momentos de su infancia con Julián y que se quisieron mucho mutuamente.