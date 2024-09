Muere Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja, a los 76 años

Julian Muñoz, en una fotografía promocional de su docuserie. (Mediaset España)

Julián Muñoz ha fallecido este martes a los 76 años, tras varios meses sufriendo baches en su salud debido al cáncer que padecía y que se encontraba en fase terminal. El exalcalde de Marbella anunció su enfermedad a principios de año, tras permanecer ingresado durante dos semanas debido a una insuficiencia respiratoria.

Tras aquella hospitalización, recibió el alta a petición de su familia y pese a que su estado seguía siendo grave, ya que tanto él como los suyos querían que pasara sus últimos días recibiendo los cuidados necesarios en casa. Sin embargo, su salud ha pasado por altibajos desde entonces y se ha visto obligado a pasar por el hospital en varias ocasiones.

Julián hizo su última aparición pública el pasado viernes 13 de septiembre con una entrevista grabada junto a Mayte Zaldívar en el programa de Telecinco ¡De Viernes!. Dos días después de su emisión, el exregidor marbellí ingresaba de nuevo en HC Marbella Internacional Hospital, donde finalmente acabaría falleciendo.

Arropado por los suyos

La familia Muñoz Zaldívar ha permanecido unida en este duro proceso. Atrás quedaron los mediáticos enfrentamientos, acusaciones y reproches que la expareja se hizo en el pasado. Tanto es así que Julián y Mayte volvieron a contraer matrimonio el pasado mes de enero, casi dos décadas después de su divorcio, aunque ella sigue manteniendo una relación sentimental con su novio, Fernando Marcos.

Los problemas de salud han marcado los últimos años de vida de Julián Muñoz. De hecho, fue su delicado estado lo que le permitió obtener la libertad condicional en 2021 tras ser condenado a más de 20 años de cárcel por su implicación en el Caso Malaya, entre otras causas de corrupción.

El que fuera regidor marbellí fue detenido en 2006, acusado de varios delitos de cohecho continuado y malversación de caudales públicos. En la causa principal, Muñoz fue condenado a más de 20 años de cárcel, aunque en 2008 se le concedió el tercer grado penitenciario.

Sin embargo, volvió a entrar en prisión por otra condena en 2013, mismo año en el que su expareja, la cantante Isabel Pantoja, era condenada a 24 meses por un delito de blanqueo. Tres años después, la defensa de Julián solicitó el tercer grado penitenciario respaldándose en los problemas de salud del preso, que volvió a salir de la cárcel.

En 2018, Julián Muñoz protagonizó una gran polémica tras publicarse unas imágenes suyas bailando sevillanas a altas horas de la madrugada en un local de ocio. Aquel vídeo provocó una reacción judicial y se le revocó de nuevo el tercer grado al considerarse que su estado no parecía el propio de una persona tan enferma como había alegado.

Julián Muñoz, a su salida de la cárcel en 2016. (Fredy Torre / Europa Press)

Fue en 2021 cuando Julián Muñoz logró al fin la libertad condicional debido a que padecía una “enfermedad incurable” por la que corría el riesgo de fallecer en prisión. Desde entonces, también se ha cuestionado la gravedad de su pronóstico en varias ocasiones, aunque lo cierto es que su estado ha ido empeorando con el paso de los años, especialmente en sus últimos meses de vida.

Un matrimonio y una tormentosa relación

Julián Muñoz y Maite Zaldívar se casaron en 1974 y tuvieron dos hijas en común, una biológica y otra adoptada. Pero la felicidad de la familia se vería truncada por la aparición de otra mujer: Isabel Pantoja. La tonadillera y el entonces alcalde marbellí se conocieron a principios de 2003 en la feria Fitur y acabaron cerrando un contrato para que la artista se convirtiera en imagen de Marbella.

Los rumores no tardaron en dispararse y Pantoja tuvo que renunciar a su contrato con la ciudad para acallar las voces. Por otra parte, Muñoz dio una rueda de prensa en la que desmintió tajantemente tener un romance con la cantante, pese a que meses después se confirmaría su relación. En aquel acto mediático, junto al político, se encontraba su esposa, quien posteriormente también se sabría que por aquel entonces ya conocía la relación extramatrimonial del padre de sus hijas.

Maite Zaldívar, en una imagen de archivo. (Europa Press)

En concreto, Zaldívar confirmaría sus sospechas el 19 de marzo de 2003. Aquel día, Julián recibió un regalo en su despacho del ayuntamiento. Se trataba de un tronco de árbol enviado desde Brasil, el cual colocó orgulloso en su mesa antes de llamar a sus hijas para agradecerles lo que pensaba que era un detalle por el Día del Padre.

Sin embargo, ni Elia ni Eloísa habían comprado aquel obsequio. Tampoco lo había hecho Maite Zaldívar, que al enterarse de esto supo inmediatamente quién estaba detrás de ese detalle.

Sería en mayo cuando Isabel Pantoja y Julián Muñoz, tras oficializarse la separación de él, decidieran dejar de esconder su amor y se dejaran ver juntos en la Romería del Rocío. Comenzaba así un noviazgo público que generaría numerosos titulares y polémicas hasta la ruptura en 2009, una noticia que confirmaría a golpe de exclusiva en la portada de ¡HOLA!.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

“Yo no he tenido ningún problema con la Justicia hasta que conocí a este señor, pero desgraciadamente me enamoré, ese fue el principal error. Me duele decir que estuve enamorada de él”, confesaría años después en Espejo Público, culpando a su ex de todos sus problemas judiciales.

Pero todo aquello parece haberse borrado de la memoria de la familia Muñoz Zaldívar, cuyos miembros no quieren ni mencionar el apellido Pantoja y en los últimos meses han permanecido unidos para arropar al exalcalde de Marbella y transmitirle su cariño hasta que su vida, finalmente, se ha apagado.