La herencia de Julián Muñoz: una deuda de 46 millones, unas memorias explosivas y la cuestionada pensión de Mayte Zaldívar

La muerte de Julián Muñoz ha reabierto el debate sobre su implicación en el Caso Malaya, una de las mayores tramas de corrupción política de la democracia española. El exalcalde de Marbella se libró de la cárcel en 2021 por sus problemas de salud y hasta el último de sus días hizo movimientos para garantizar el bienestar económico de su reconciliada familia tras su deceso. Ahora que se ha producido ese fallecimiento, la gran pregunta es cuál es la herencia que deja el difunto exregidor marbellí.

Lo cierto es que, tras sus múltiples condenas, la Justicia embargó numerosas propiedades a Muñoz para devolver al ayuntamiento de la ciudad malagueña el dinero que había sido desviado a través de adjudicaciones irregulares a empresas controladas por el exalcalde. Así, tras su detención le fueron intervenidos una vivienda con dos plazas de garaje y trastero, cinco fincas en Marbella, tres inmuebles en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, cuatro vehículos de lujo y una embarcación de recreo.

Estos no fueron los únicos embargos a los que tuvo que hacer frente Julián Muñoz, pues su deuda total en concepto de indemnizaciones por sus actos ilegales se cifró en 46.602.030,20 euros, una abultada cuantía de la que apenas abonó unos 370.000 euros hasta su muerte. Por este motivo, desde 2019 tenía embargado el 30% de su pensión de jubilación —unos 330 euros de los 1.110 que cobraba—, mientras que en 2022 se le retiró también lo percibido por protagonizar la docuserie de Telecinco Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.

Fortuna incierta

Tras su salida de la cárcel, el exalcalde de Marbella aseguró que vivía de lo que su entorno le daba. Sin embargo, fue pillado en varias ocasiones dándose lujos que no deberían estar al alcance de una persona en su situación financiera.

Desde su detención, la fortuna de Julián Muñoz estuvo bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, que sospechó de la existencia de cuentas en el extranjero que no habían aflorado. Y es que cabe recordar que, tal y como se demostró en la causa judicial, el expolítico hizo llegar a Mayte Zaldívar más de 400.000 euros a través de transferencias hechas desde un banco suizo radicado en Gibraltar.

La relación entre Julián y Mayte también ha estado en el punto de mira en los últimos meses. Y es que, pese a llevar décadas separados y a que ella mantiene una relación con Fernando Marcos desde hace más de 20 años, el pasado mes de enero Muñoz y Zaldívar volvían a contraer matrimonio en una notaría de Marbella.

Mucho se ha hablado desde entonces sobre el motivo que llevó a la pareja a volver a casarse, aunque los protagonistas han desmentido que se trate de una estrategia económica. “Sé que la mitad de España no me va a creer, pero no me he casado por dinero. Es por mi familia, es por mis hijas”, aseguró Mayte en ¡De viernes!, dejando claro que esa boda no había sido motivada por “400 euros de paga”. “Él lo había planteado. Él sentía que había roto el matrimonio. A mí el cariño no se me acabó, pero el amor sí. Yo estoy con otra persona. No tengo nada que ocultar, tampoco tengo dinero que recoger”, insistía.

Sea como fuere, lo cierto es que la madre de las hijas de Julián Muñoz podrá ser reconocida oficialmente como viuda del expolítico y recibirá su correspondiente pensión, ya que además de casarse, convivió con él hasta su muerte.

Sus memorias

Más allá de la herencia material que pueda dejar Muñoz a su familia, lo cierto es que su mayor legado podría ser la publicación de unas memorias que el exalcalde estaba escribiendo hasta su muerte. Él mismo habló en varias ocasiones de los manuscritos que redactó estando en prisión, mientras que el pasado abril el periodista Luis Rollán destapaba en el programa Fiesta la existencia de unas memorias que destaparían hechos aún desconocidos sobre su relación con Isabel Pantoja y su implicación en el caso Malaya.

“Quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel Pantoja, el tema del caso Malaya y su implicación”, aseguraba el colaborador, apuntando que “estaríamos hablando de delitos y de dinero”. Emma García, por su parte, ponía la puntilla afirmando que “si estos documentos salen a la luz y Julián da nombres y apellidos de lo que ocurrió, de dónde está ese dinero de la Operación Malaya, sin duda, supondrá un antes y un después para Isabel Pantoja”.