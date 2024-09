Un concesionario de Madrid estafa a más de 60 personas: “Vendieron nuestro coche y nos deben 10.000 euros”

El concesionario que presuntamente ha estafado a más de medio centenar de personas. (Telemadrid/ 'Madrid Directo')

Más de 60 personas han sido víctimas de una presunta estafa por parte de un concesionario de compraventa de vehículos en Fuencarral-El Pardo, según ha informado Telemadrid. Según ha relatado Rocío, una de las personas afectadas, firmaron contratos para vender sus coches, pero nunca llegaron a recibir el dinero acordado tras la venta de los vehículos.

Rocío ha asegurado que el concesionario les prometió vender el coche en un plazo de 60 días y transferirles el dinero una vez realizada la venta. Sin embargo, aunque el coche fue vendido, el dinero nunca llegó a sus manos. “Nos llamaron ellos para vender nuestro coche, se lo llevamos, lo han vendido al cabo de cuatro meses y nos deben 10.000 euros”, ha expresado la afectada.

Comenzaron a llegar multas con el coche en el taller

“Hace alrededor de seis meses dejé un vehículo que lo quería vender, un Audi. Me informaron que lo iban a vender muy rápido”, ha asegurado Darío, otro de los afectados que se encontraban en las puertas del concesionario.

“Firmamos un contrato con un compromiso de venta de seis meses. Vine a reclamar el dinero y me han dicho que no lo habían vendido. Que había mucha gente interesada pero que no lo conseguía vender”, ha continuado Darío, añadiendo que le ofrecieron renegociar el precio del vehículo argumentando que era demasiado alto.

La Policía y los Mossos descubren el mayor taller de monedas de 2 euros falsas de toda Europa

Pero lo más grave del caso, ha añadido, es que al mismo tiempo que el coche se encontraba en el concesionario, a él le comenzaron a llegar multas de tráfico, a pesar de que el contrato establecía que no se movería el coche fuera del taller.

Los afectados han querido advertir de la estafa que estaría llevando a cabo este negocio a través de las reseñas en internet, donde todo apunta a que se trata del mismo modus operandi. “Son estafadores. No tengas ningún trato con ellos” o “Te proponen que les dejes el coche para venderlo y te quedas sin dinero y sin coche”, puede leerse.

El concesionario continúa su actividad

Las víctimas han intentado en numerosas ocasiones contactar con el concesionario para reclamar el dinero, pero hasta la fecha desconocen cuándo recibirán el pago, si es que lo reciben. A pesar de las reclamaciones, el concesionario sigue operando y vendiendo vehículos a través de Internet.

Un equipo del programa Madrid Directo se desplazó hasta uno de los dos sedes que tiene el concesionario, que ni siquiera aparece en las ubicaciones GPS. En el lugar, varios afectados se encontraban reclamando sus pertenencias. La tensión fue creciendo y finalmente intervino la Policía, que solicitó la presencia del dueño del concesionario.

El propietario del concesionario declaró que se trataba de un incumplimiento de contrato y aseguró que los pagos se realizarían. Además, ofreció a los clientes la posibilidad de recuperar sus vehículos si así lo deseaban y por el momento, solo hay constancia de que se le ha devuelto el coche a uno de los afectados.

La Policía ha recomendado al resto de estafados acudir a la comisaría para denunciar los hechos y ha mencionado que un grupo del cuerpo policial ya se está encargando del caso.