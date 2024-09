Telecinco publicará la entrevista póstuma de Julián Muñoz este miércoles: “Me voy en paz y me voy, sobre todo, feliz”

Julián Muñoz en una entrevista póstuma con Santi Acosta en '¡De Viernes!' (TELECINCO)

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha fallecido este martes 24 de septiembre a los 76 años, tras varios años de lucha contra un cáncer galopante. El exnovio de Isabel Pantoja anunció que se encontraba en fase terminal a principios de este 2024, después de permanecer ingresado durante dos semanas debido a una insuficiencia respiratoria.

Tras aquella hospitalización, recibió el alta a petición de su familia y pese a que su estado seguía siendo grave, ya que tanto él como los suyos querían que pasara sus últimos días recibiendo los cuidados necesarios en casa. Sin embargo, su salud ha pasado por altibajos desde entonces y se ha visto obligado a pasar por el hospital en varias ocasiones.

Hace unos días volvía a ser internado en Hospital HC Marbella International y la familia se encontraba esperando a que el final del político llegara mientras se encontraba rodeado de sus seres queridos. Este martes, se ha anunciado su fallecimiento y Telecinco acaba de publicar en exclusiva un adelanto de la última entrevista concedida por Muñoz con el deseo de que se publicase tras su muerte.

El programa ¡De Viernes! realizará una edición especial mañana miércoles por la noche para mostrar las palabras póstumas del condenado por el Caso Malaya. Sin embargo, hace dos semanas era él mismo quien aparecía para hacer su última aparición pública. Junto a Mayte Zaldívar, quien daba la cara en plató para defender a su marido, ya que ambos se volvieron a casar a principios de este año a pesar de que ella tiene una pareja desde el 2003, y honrar su perdón a la familia y su versión de los hechos en su noviazgo con Isabel Pantoja.

Este miércoles Julián Muñoz dará a España y al pueblo de Marbella sus últimas explicaciones antes de fallecer, y defendiendo: “Me voy en paz y me voy, sobre todo, feliz”. Además, ha alegado que estás contestarán a todas las preguntas sobre el Caso Malaya y la malversación de millones de euros públicos: “Quiero que se sepa por lo menos un poco de la verdad de Marbella, pero no quiero que se emita hasta que yo no me muera. Cada uno con su verdad, pero la mía es esta”.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Sus memorias

Además de las palabras que salgan de su boca el próximo miércoles, el marido de Mayte Zaldívar lleva desde su ingreso en prisión en 2006 escribiendo unas memorias. En estas, podrían conocerse nuevos datos sobre su relación con Isabel Pantoja y su implicación en el caso Malaya, tal y como explicó el periodista Luis Rollán en el programa Fiesta el pasado abril.

“Quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel Pantoja, el tema del caso Malaya y su implicación”, aseguraba el colaborador, apuntando que “estaríamos hablando de delitos y de dinero”. Emma García, por su parte, ponía la puntilla afirmando que “si estos documentos salen a la luz y Julián da nombres y apellidos de lo que ocurrió, de dónde está ese dinero de la Operación Malaya, sin duda, supondrá un antes y un después para Isabel Pantoja”.

Adelanto de la entrevista póstuma de Julián Muñoz en '¡De viernes!'. (Mediaset España)