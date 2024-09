Qué significan las flores amarillas y por qué hay países en los que se regalan el 21 de septiembre

Qué significan las flores amarillas y por qué hay países en las que se regalan en el 21 de septiembre (Unsplash)

21 de septiembre de nuevo. El verano ha llegado a su fin y el calendario vuelve a situarse un año más en las páginas finales. Este día marca el inicio del otoño en el hemisferio norte, aunque oficialmente habrá que esperar algunas horas más. No obstante, no es el cambio de estación lo único que se celebra en esta fecha.

Además, el 21 de septiembre también se celebra el Día Internacional de la Paz, una iniciativa adoptada por las Naciones Unidas en 1981 con el objetivo de promover la paz y la no violencia a nivel global. De igual forma, en algunos países americanos es habitual regalar flores amarillas durante esta jornada, una práctica que se ha extendido a otras partes del mundo gracias al auge de las redes sociales y especialmente a TikTok.

Dia Primavera Flores Amarillas (Maxi Luna)

Qué significan las flores amarillas y por qué se regalan

En muchas culturas, el color amarillo simboliza la luz del sol, la felicidad, la energía y el optimismo. De esta forma, en lugar de ver el final del verano como algo negativo o temer la llegada del invierno, el amarillo se convierte en un símbolo de bienvenida al cambio y la nueva estación. Es por ello, que regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se ha popularizado como una forma de marcar el fin de un ciclo y el inicio de otro, con una actitud positiva y renovada.

En este sentido, el amarillo, conocido por su capacidad para elevar el ánimo y aportar frescura, transmite un mensaje de esperanza y optimismo en momentos de transición estacional. Además, esta costumbre también ha sido reforzada por la cultura popular, gracias a la canción Flores Amarillas de la telenovela argentina Floricienta.

En uno de los episodios más emblemáticos de esta producción, el personaje de Florencia, interpretado por Florencia Bertotti, canta esta canción, en la que expresa su sueño de que su gran amor le regale estas flores, como aspiración máxima del romanticismo. Así, su letra ha pasado a ser un símbolo de amor juvenil, ilusión y deseos por cumplir.

Qué flores elegir para celebrar el 21 de septiembre

La celebración de esta tradición varía según la región y la cultura, pero lo más habitual es el intercambio de flores amarillas, ya sea en forma de ramos, arreglos florales o flores individuales. Entre las opciones más populares destacan los girasoles, las margaritas y las flores de cártamo, todas ellas simbolizan alegría y optimismo.

Además de regalar flores, algunas personas organizan pequeños eventos o reuniones para conmemorar esta fecha. Estas celebraciones pueden incluir desde picnics con decoraciones en tonos amarillos, hasta cenas temáticas centradas en dar la bienvenida a la nueva estación.

Isabel Macedo reveló cómo nació el famoso cantito de Floricienta

Letra de ‘Flores Amarillas’ de Floricienta

Ella sabía que él sabía / Que algún día sucedería / Que él vendría a buscarla / Con sus flores amarillas.

No te apresures, no te detengas / El momento del encuentro está predestinado / No la pierdas, no es justo / No olvides que la vida casi nunca duerme / En aquel bar solitario les esperaba el encuentro / Ella llegó en una limusina amarilla, por supuesto / Él se acercó de repente, la miró directamente / Una vida de sueños y no pudo decir nada.

Ella sabía que él sabía / Que un día sucedería / Que él vendría a buscarla / Con sus flores amarillas / No te apresures, no te detengas / El momento del encuentro está predestinado / No la pierdas, no es justo / No olvides que la vida casi nunca duerme.

Ella sabía que él sabía / Que un día sucedería / Que él vendría a buscarla / Con sus flores amarillas / No te apresures, no te detengas / El momento del encuentro está predestinado / No la pierdas, no es justo / No olvides que la vida casi nunca duerme.

Ella sabía que él sabía / Él sabía, ella sabía / Él sabía, ella sabía y se olvidaron / De sus flores amarillas