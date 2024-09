El sorprendente cambio físico de Lucas, de Andy y Lucas, tras hacerse una operación estética de 6.000 euros

Lucas González en 'Socialité' el 15 de septiembre de 2024 (MEDIASET)

Andy y Lucas llevan más de 25 años de carrera a sus espaldas y el pasado año anunciaron en su entrevista en El Hormiguero que volverían a encontrarse con sus fans una última vez antes de retirarse definitivamente. Todo ha sido provocado por un problema cardíaco de Lucas, el cual les ha obligado a bajar el nivel de trabajo: “Hace cuestión de cinco años yo tomé las riendas profesionalmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como sabe Andy, soy un psicópata del trabajo y me gusta llevarlo todo hasta el más mínimo detalle”.

“Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo”, reveló el gaditano, quien explicó que actualmente tiene “una pequeña válvula” y debe de tomar un tratamiento diario para controlar el problema.

Lucas confesó que tiene una cardiopatía y su médico le recomendó bajar el ritmo de trabajo, algo que ha provocado que deban de bajarse de los escenarios: “Llevamos veinte años sin parar. Día a día me llevo las cosas a la cama y me ha afectado. Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Hay una familia y unos hijos que me quieren mucho y hay que pensar en ellos”.

Sin embargo, debido al gran éxito que ha tenido esta gira de despedida en su público, han decidido anunciar más conciertos en diferentes ciudades de nuestra geografía; además, de un último show acompañados de compañeros de profesión. Esto mismo es lo que comentó el dúo el pasado fin de semana en Socialité; no obstante, lo que más ha llamado la atención de sus fans ha sido el nuevo aspecto de Lucas.

¿Qué se ha hecho Lucas en el rostro?

“Pero, ¿qué le ha pasado a Lucas en la cara... y sobre todo en la nariz? No entiendo nada” y “Algo grave ha pasado con Lucas porque han llevado un doble suyo a la televisión” son algunos de los comentarios que los seguidores del grupo han realizado en redes sociales como X, antes conocida como Twitter.

Las reacciones a la nueva cara del cantante no tardaron en llegar y muchos comentan que podría haberse sometido a una rinoplastia ultrasónica para conseguir corregir un tabique nasal desviado. Este tipo de operaciones suelen tener un coste de unos 6.000 euros y debido a los nuevos avances en medicina estética, Lucas González ha podido tener una recuperación mucho más liviana y traumática.

Además de esta, se puede apreciar que se encuentra mucho más delgado de lo normal y según indicó el artista en redes sociales adelgazó once kilos en ocho semanas. Por ello, podría haber aprovechado para corregirse el tabique nasal y afinar un poco más su rostro.

El grupo continuará con su gira Nuestros últimos acordes el próximo 20 de septiembre en Alicante y finalizarán el 25 de enero con su tour europeo en Dublín. Cerrando así, más de 25 años de carrera que han dejado grandes éxitos como Tanto la Quería y Son de amores.

