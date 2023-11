La opinión de una médica sobre la situación de Andy y Lucas con las aseguradoras: “Es su forma de ganar dinero”

El grupo musical Andy y Lucas actúa durante la Fiesta Concierto de la Resurrección de Cristo en Cibeles, a 15 de abril de 2023, en Madrid (España) (Ricardo Rubio - Europa Press)

El dúo gaditano Andy y Lucas ha copado los titulares de la prensa nacional durante los últimos días, después de que su presencia en El hormiguero anunciase una amarga noticia para sus fans. Tras más de 20 años de trayectoria en los escenarios, el grupo musical comunicaba la inesperada noticia de que se separarían. Eso sí, no definitivamente.

Aunque dejaron claro que no sería un adiós, sino un ‘hasta luego’, lo cierto es que su decisión causó un gran revuelo en redes sociales. No por su despedida, sino por la razón que había detrás. Lucas González Gómez anunció que la su separación se debe a la delicada enfermedad a la que hace frente.

Te puede interesar: Andy y Lucas anuncia su separación por un problema de salud tras más de 20 años juntos en la música

Tan solo un par de días después de dar a conocer esta primicia, el rostro del artista volvía a situarse en el centro de los focos tras publicar un vídeo en sus redes sociales en el que hacía una denuncia. El cantante se encontraba sumamente desconcertado por la manera en la que habían reaccionado las aseguradoras con las que había establecido un contrato antes de dar a conocer que había sido diagnosticado con una cardiopatía.

Andy y Lucas.

“Te puedes creer que me escriben ahora las aseguradoras con las que había hablado antes de contar esto en a la tele y… ¡Qué falta de empatía! No me salen ni las palabras. ‘Lucas, esperemos que estés bien. Visto lo que dijiste en El Hormiguero, no podemos asegurarte. Si te pasa algo, pierde la empresa, pierde la compañía’. Así tal cual me lo han escrito”, explicó en el clip.

“Cobrar vuestras cuotas sin que utilicéis el servicio”

Los seguidores del dúo gaditano han sentido una gran preocupación por el estado de salud del artista, a lo que se sumaba la inesperada, y para muchos otros inexplicable, reacción de las compañías de seguro. Con el fin de comprender la situación, el público quiso contar con el punto de vista de un experto en la materia.

De esta manera, se pusieron en contacto con la anestesióloga y doctora Elena Casado Pineda, muy conocida en redes sociales, donde acostumbra a compartir diferentes vídeos de interés general. “Me habéis pedido en masa que hable del temita de Andy y Lucas y de que han rechazado a Lucas de las aseguradoras por decir públicamente que tiene un problema cardíaco”, ha sido el título que ha puesto a la grabación publicada en Twitter, ahora X.

Me habéis pedido en masa que hable del temita de Andy y Lucas y de que han rechazado a Lucas de las aseguradoras por decir públicamente que tiene un problema cardíaco.



My take on that pic.twitter.com/BEJw0ie3xK — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) November 23, 2023

“Las aseguradoras no quieren asegurar a pacientes enfermos. Las aseguradoras quieren cobrar vuestras cuotas sin que utilicéis el servicio. Es su forma de ganar dinero”, ha empezado a explicar, dejando entrever que al margen del problema de corazón que tiene Lucas, cualquier otra enfermedad diagnosticada sería motivo para cancelar el contrato del artista.

Casado Pineda ha continuado explicado que el fin de estas empresas es que los clientes empleen “servicios baratos”, como una consulta médica, “porque pagan una miseria al médico”. “Una radiografía, una ecografía…”, ha dicho. La doctora ha aclarado que “no tiene nada en contra de la sanidad privada” y su objetivo es evitar que los ciudadanos “sean engañados” por este tipo de servicios.

Te puede interesar: Qué es una cardiopatía, la enfermedad por la que se retiran indefinidamente Andy y Lucas

“Lo que no quiero es que compréis la idea de que con 50 euros en un seguro privado os lo van a dar todo porque es una falacia. Es una mentira y es un bulo que se está extendiendo para intentar meteros en la cabeza que la sanidad pública sobra. Y no es así. Os están metiendo en la cabeza que la sanidad pública va mal para que creáis que necesitáis un seguro privado”, ha zanjado.