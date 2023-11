Andy y Lucas: “Fuimos los primeros en componer una canción contra la violencia de género”

Andy y Lucas en la entrevista para Infobae España. (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Veinte años de trayectoria. Tres discos de oro. Ocho álbumes. Y un ‘breve’ adiós. El dúo gaditano formado por Andrés Morales Troncoso (Cádiz, 4 de abril de 1982) y por Lucas González Gómez (Cádiz, 28 de septiembre de 1982), conocidos públicamente como Andy y Lucas, pondrán un punto y coma en su carrera musical.

Lucas ha sido diagnosticado por una cardiopatía que le ha obligado a apartarse de los escenarios durante un tiempo, por ahora, aún no definido. Los dos intérpretes de conocidas canciones como Tanto la quería o Son de amores dejaron claro que este no es el adiós definitivo y que, pronto, esperan retomar su carrera para seguir deleitando a sus seguidores con sus composiciones.

Eso sí, harán “una gira de despedida” en homenaje a sus fans y en la que, además, presentarán su disco 20 años en más de 20 canciones, en el que recogen sus grandes éxitos a lo largo de su carrera musical, que comenzó en 2003 con su primer álbum Andy & Lucas. El dúo ha concedido una entrevista a Infobae España, en la que han repasado sus comienzos en el mundo de la música y han hablado de sus planes futuros.

Pregunta: Han pasado 20 años desde que distéis el salto a la fama, ¿cómo recuerdan sus inicios?

Respuesta: Lucas: No la recordamos con nostalgia porque siempre hemos tenido muy presente el día a día y todas las cosas que nos han ido ocurriendo. La recordamos con una sonrisa. Éramos muy jóvenes, muy inexpertos e inocentes. Fue una época muy bonita y esto [su despedida] también está siendo muy bonito.

Andy: No nos imaginábamos en ningún momento que nos fuera a ocurrir ni la mitad de lo que nos ha ocurrido [haciendo referencia al éxito mundial e internacional del que gozaron en aquella época] Hemos aprendido de las cosas buenas y de las malas.

P: Con esta trayectoria tan larga, seguro que han quedado en su memoria muchos recuerdos, algunos de los más anecdóticos. ¿Qué es lo más raro que les ha pasado con un fan?

R: Andy: Nos han pasado muchas cosas (risas). Esta que voy a contar te va a gustar [haciendo referencia a Lucas]. Al principio, con el fenómeno fan, nuestros seguidores iban a todos los hoteles donde nos alojábamos. Nos esperaban abajo [en la entrada del hotel] a ver si salíamos o si entrábamos. Recuerdo que, una vez, le fui a dar un abrazo a una fan y se desmayó. Yo tenía veinte años y esa criatura tendría doce o trece. Yo decía ‘el padre me va a matar’. Me asusté muchísimo. Otra fue en las firmas de los discos, que se tiraban encima de nosotros. Se agarraban de donde podían: al brazo, al cuello, a los pelos…

Lucas: No hace mucho nos sucedió una anécdota que me dejó paralizado. Nos encontrábamos en el camerino y se acercó un seguidor y me dijo que quería que le firmase un autógrafo. Le digo ‘¿cómo te llamas?’, y me dice ‘no, no. Espera’. Cogió y se bajó los pantalones y dije yo ‘¡qué bonito!’. Me dice: ‘fírmame aquí' [señalando el pompis]. Dije ‘venga, te firmo`, pero estaba muy cortado. No sé si todavía tendrá la firma en el pompi (bromea).

Entrevista a Andy y Lucas.

P: Hasta el 2018, trabajaron de la mano de una discográfica, pero, desde entonces, manejan su propio sello. ¿Qué dificultades se han encontrado en el camino?

R: Andy: No es lo mismo tener el respaldo de una multinacional que ser independiente. Ser independiente siempre ha costado más, pero somos muy perseverantes. Lucas es muy constante y no para hasta conseguir lo que se propone. Le tenemos que agradecer mucho a nuestra antigua compañía de disco porque somos lo que somos gracias a ellos. Nosotros lo que hemos hecho es seguir trabajando y puliendo nuestro producto para que funcione. Hemos luchado, hemos peleado y, alguna vez, nos hemos llevado algún que otro disgusto… En definitiva, independizarse tiene muchísimas más cosas detrás y cuesta bastante.

P: Haciendo un balance, ¿qué cambios habéis notado en la industria musical?

R: Lucas: Uno de los cambios más significativos es que en los coches ya no existen los reproductores de CD. Por otro lado, ha cambiado mucho la venta de los discos y la forma de vender la música. Ahora, se vende más por plataformas digitales que por formato físico. Algo que también es lógico, pues el móvil sirve para muchas más cosas que para llama: es tu oficina. Ha sido un cambio brusco: de una cosa redonda y enorme [haciendo referencia al formato CD] a tener todo tu trabajo en el bolsillo. Desde el punto de vista musical, nosotros hemos mantenido nuestra esencia. Creo que algo bueno hemos tenido que hacer durante todo este tiempo, porque la gente nos quiere mucho. Además, respetamos toda clase de música. No podemos decir otra cosa.

P: ¿Nunca les dio miedo exponer su vida personal a la artística?

R: Andy: Cuando nosotros nos propusimos grabar nuestro primer disco, nunca imaginamos que íbamos a ser tan conocidos o famosos. Después, todo lo que ha venido no lo hemos podido controlar. Pero, como suele suceder, cuando hay cosas buenas, las familias se llenan de alegrías. Y cuando no son tan buenas, como las polémicas que suelen vender más, le llegan malas noticias e historias que no son del todo reales. Pero bueno, al final, como dicen, es el precio de la fama: tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

P: Sus canciones también visibilizan temas complicados o de gran sensibilidad social. ¿Cuál les ha aportado una mayor satisfacción?

R: Lucas: Pido la palabra recuerda a Marta del Castillo. Han pasado más de 10 años desde su desaparición y creo que esa canción ayudó a impulsar la causa y a evitar que muriera. En aquel momento, cuando sacamos la canción, ya el caso se estaba decayendo. Nosotros nunca nos hemos querido aprovechar de la situación, nuestro único objetivo ha sido que la causa no muriera. Lo mismo pasa con Y en tu ventana, que habla del maltrato y la violencia doméstica. Ahora, echando la vista atrás, dices ‘¿cómo es posible que con 17 o 18 años compusiésemos esa canción?’, teniendo en cuenta que era otra época y visibilizar la causa, era más complicado. Pienso que fuimos los primeros en componer una canción contra esa lacra que no es otra que la violencia de género.

Andy y Lucas en la entrevista para Infobae España. (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

P: ¿Opinan que este tipo de temas les ha terminado favoreciendo o no?

R: Lucas: Tiene doble vara de medir, pero lo que sí es verdad es que cuando se hacen estos temas, no tienes en cuenta la repercusión que vaya a tener, piensas en ayudar. Es como en los vídeos que ves en redes sociales, ¿no? No te lo supones y después dices ‘ufff, la que he liado’. Lo mismo sucede con estas canciones.

P: Una de las grandes ausencias en los Latin Grammy 2023, celebrados en Sevilla, fueron ustedes. Teniendo en cuenta que son unos referentes en Andalucía, ¿por qué creéis que la organización no contó con su asistencia?

R: Lucas: Porque no comíamos jamón (broma). Andy: A mí el jamón sí me gusta (entre risas).

Lucas: No lo sé. Ya han pasado unos días y queremos dejar este capítulo atrás. Pero en aquel momento yo dije ‘es Sevilla, está al lado de nuestra casa (Cádiz)…’. Nosotros hemos estado nominados a los Grammy. Hace ya tiempo, cuando eran otros Grammy, cuando tú decías ‘mira han nominado a este grupo a los Grammy. Dios lo han nominado a los Grammy’. Ahora hay diez nominados, ocho nominados y dices tú ‘Bueno’.

P: Ahora que se separan, ¿se plantean seguir su carrera en otros medios?

R: Andy: Yo, personalmente no. Ahora mismo tampoco es que hayamos pensado en lo que vamos a hacer. Principalmente, es descansar, poner los pies en la tierra y ver para dónde vamos a caminar.

Lucas: A mí no me soportarían. Yo no valdría. Sería muy mal empleado. Primero porque para que me echen la bronca por si no voy, por si estoy malo o cualquier otra cosa… Además, tampoco me gusta seguir guiones o que no se pueda hablar de ciertos temas, teniendo en cuenta la boquita que tengo yo. Mejor que no me llame nadie.