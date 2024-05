Andy y Lucas recuerdan el día que casi se pegan con Eminem por defender a una chica

Andy y Lucas en el programa 'La Resistencia'. (Movistar Plus+)

David Broncano ya tiene más que cerrado su salto a RTVE a partir del próximo mes de septiembre, pero hasta que llegue el momento continúa sorprendiendo a los telespectadores de Movistar Plus+ gracias a los invitados que lleva a La Resistencia. Este jueves no ha sido menos y se han sentado en el famoso sofá negro los componentes de uno de los dúos estrella de comienzo de los 2000, Andy y Lucas. Los gaditanos, que están en plena despedida de los escenarios, han realizado un repaso a su amplia trayectoria musical, recordando en este espacio los momentos más bonitos y los más complicados.

“Por desgracia es cierto, nos retiramos. A descansar y a recuperar un poquito la salud y ya veremos después qué es lo que pasa”, dijo Lucas, que contó que antes de empezar esa nueva etapa se están despidiendo del público en varios conciertos por España y Europa. En estos nuevos shows seguro que crean una gran cantidad de anécdotas, pero ninguna comparable con la que vivieron hace unos años y que tuvo como protagonista a Eminem.

Según contaron en el programa presentado por Broncano, Andy y Lucas se encontraron hace unos años con el famoso rapero en un hotel de Barcelona, donde presenciaron una escena que les hizo saltar. Si bien estaban los dos presentes, fue Lucas quien contó lo que pasó, pues fue el protagonista de la escena: “Estábamos tomando un peloti en el hall y vimos a una chavala en silla de ruedas llorando. Trataba de llamar la atención de Eminem, pero él no respondía, así que le dije ‘Eminem, you stupid’ (’tú, estúpido’). ¡Pedazo insulto, eh! Y él notas me contestó insultándome, ‘you are a motherfucker’ (’eres un hijo de puta’)”.

Lucas en el programa 'La Resistencia'. (Movistar Plus+)

Lejos de quedarse ahí la cosa, el enfrentamiento escaló rápidamente y al final tuvieron que entrar en escena las fuerzas de seguridad para que no acabaran en las manos. “Me fui hacia él con los de seguridad que venían conmigo y nos encaramos. Entró un Mosso d’Esquadra y nos separaron. Yo por defender a la chavala”, ha recordado el gaditano. Pero la historia no acabó ahí. Como si se tratara de una película, al poco descubrieron que la chica que suplicaba la atención de Eminem estaba fingiendo tener una enfermedad para acercarse a él: “Cuando me di la vuelta, me veo la silla de ruedas vacía. Se había ido corriendo la chavala. Por poco me llevo dos puñetazos por culpa de ella”.

Mientras tanto, Andy observaba la escena desde lo lejos, disfrutando de su bebida y sin querer meterse en problemas. “Estafadores hay en todas partes. La muchacha hizo una cosa feísima, pero tú, sin embargo, tuviste un gesto con una persona desfavorecida”, fue su conclusión.

Además, durante su paso por el programa hicieron un repaso a uno de sus primeros videoclips, el de Tanto la quería: “Mira la camiseta, es para echarme. Cuando aparezca Andy vas a flipar, parecemos los dos el Torete y el Vaquilla”, recordaron divertidos. David, por su parte, confesó que el videoclip causó furor en su pueblo y que todos los chicos jóvenes querían imitar sus looks. Andy, sin embargo, hizo hincapié en una parte de su físico: “Tenía las orejas... Hasta mi madre se metía conmigo. Me decía que era como un 600 con las puertas abiertas”.