Qué es el peligroso pez aguja imperial por el que se cerró la playa de Palamós

El aumento de la temperatura del mar hace que los animales acuáticos se muevan hacia el norte en busca de lugares más frescos. La presencia de tiburones, medusas y otros peces peligrosos han obligado durante este año al cierre de varias playas en verano.

Este martes 10 de septiembre, la Platja Gran de Palamós, en Girona, ha sido cerrada por la presencia de un tipo de pez espada: el pez Aguja Imperial. En la playa se colgó la bandera roja y se prohibió su baño, ya que según Protección Civil, este pez “puede resultar potencialmente peligroso”.

Según informó Protecció Civil de la Generalitat, el cierre afectó a la zona más cercana al Puerto de Palamós. Del mismo modo, la Policía Local fue alertada y se quedó en la zona para vigilar y controlar la situación.

Un pez de hasta 1,4 metros

El pez Aguja Imperial, cuyo nombre científico es Tylosurus acus, es una especia marina que pertenece a la familia de belónidos, caracterizada por su cuerpo alargado y esbelto, lo que le da una apariencia similar a la de una aguja. Cuenta con un largo hocico puntiagudo, llenos de dientes finos y afilados que utiliza para cazar y defenderse. Su cuerpo, que puede llegar casi al metro y medio, es hidrodinámico, lo que le permite moverse por el agua a gran velocidad.

Este pez habita en aguas templadas y tropicales, siendo común en mares como el Mediterráneo, el Atlántico y otras zonas costeras con climas cálidos. A menudo se encuentran en la superficie, su lugar preferido de caza, y en ocasiones, se acercan a la costa persiguiendo bancos de peces más pequeños.

La razón más común para verles en las zonas costeras suele ser la búsqueda de alimento o refugio, sin embargo, otra de las razones tiene que ver con el cambio climático y de temperatura del agua. Los cambios de corrientes marinas también puede ser uno de los motivos. A veces, corrientes inusuales o vientos fuertes pueden desviar a los peces hacia zonas de las costas. Otra de las opciones posibles de este avistamiento es que el ejemplar estuviese herido o enfermo, lo que puede hacer que busque refugio en aguas más tranquilas y menos profundas para evitar depredadores.

No obstante, en la mañana de este miércoles 11 se ha realizado la comprobación definitiva para asegurar que el ejemplar no anduviera cerca para poder izar la bandera verde. El pescado no se identificó por lo que la playa ya ha sido abierta al público, según informa El Español.

Cierres de las playas

Los animales “potencialmente peligrosos” no son los principales causantes del cierre de las playas. A pesar de los distintos avistamientos de tiburones y medusas en las costas de España, las playas no han permanecido cerradas más de una semana por esta razón.

Los principales causantes del cierre prolongado de las playas españolas son la sequía, donde han obligado a cerrar las duchas y los lavapiés en las playas de Andalucía y Cataluña y las aguas mal depuradas o los vertidos ilegales, donde han amenazado con el cierre de la Playa Jardín (Tenerife), que al final estuvo casi un mes cerrada al público.