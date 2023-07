Estas son las playas de España en las que hay más riesgo de encontrarse con tiburones

Un tiburón en el mar

Pensar en ver un tiburón en una playa de España parece prácticamente imposible. Sin embargo, hay muchos más animales de esta especie de lo que los ciudadanos se piensan, ya que el hecho de que no se observen en la orilla de la playa no significa que no estén a unos kilómetros de los bañistas. En concreto, hay unas especies de tiburones y unas playas concretas del territorio nacional en que hay más riesgo que cruzarse con una de estas especies.

Respecto a las especies, las más habituales son la tintorera, la pintarroja y el cazón. Estas suelen estar presentes en el Cantábrico o el Océano Atlántico debido a sus aguas de temperatura fría. Por lo que, en el mar Mediterráneo será más difícil encontrarse a una estas especies, y no solo por el agua cálida sino por una mayor presencia de ciudadanos. Uno de lugares en los que más tiburones se han avistado es en el Estrecho de Gibraltar y no solo de dicho animal sino que en este lugar se encuentran todo tipo de especies marinas.

En cuanto al mar Mediterráneo, se estima que existen unos 45 tiburones, aunque no es muy habitual verlos cerca de la costa. Quienes sí se han encontrado con ellos son los pescadores. Además, los tiburones que se presentan en estas aguas pueden presentar varios tamaños, desde los 50 centímetros hasta los 12 metros de longitud.

Por su parte, en el mar Cantábrico habitan diversas especies de tiburón, aunque es poco habitual observarlos ya que suelen moverse por aguas profundas y alejadas de la costa. Únicamente se aproximan más a la orilla para buscar alimento, como peces. En cuanto al tamaño, suelen llegar a medir tres metros de longitud. En el Océano Atlántico y, principalmente, en Galicia es una de las zonas de toda España en las que más tiburones hay, debido a su situación geográfica y a la temperatura del agua, así como por la profundidad de sus aguas. Sin embargo, los tiburones que se presentan esta zona suelen ser medianos, de 100 a 150 centímetros, aunque alguno puede llegar a superar los tres metros.

Cabe destacar que la presencia de tiburones en agua españoles no supone un riesgo para los ciudadanos, ya que la posibilidad de ataque es muy baja. Las mordeduras de estos animales a bañistas en España es prácticamente inexistente. Aunque lo cierto es que España es el país de la Unión Europea donde más tiburones se pescan, en concreto el 50% de todas las capturas de la zona. Además, su pesca es cada vez más común debido a sus aletas que cuentan con un precio elevado.

