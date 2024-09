El ex CEO de Globalia se desvincula de los negocios con la empresa del caso Koldo y no recuerda las reuniones con Begoña Gómez

El ex CEO de Globalia Javier Hidalgo, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

El ex CEO de Globalia Javier Hidalgo se ha desvinculado ante el juez de la Audiencia Nacional de los negocios con Soluciones de Gestión, la empresa del caso Koldo, para el transporte de mascarillas en pandemia y ha asegurado no recordar dos reuniones en las que participó Begoña Gómez que tuvieron lugar en la sede de Globalia en junio y julio de 2020.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración del testigo han explicado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional no ha permitido a las acusaciones populares preguntar a Hidalgo de forma explícita por su relación con la esposa de Pedro Sánchez o las reuniones secretas que mantuvo con ella por no formar parte del procedimiento.

No obstante, los abogados de las acusaciones populares -ni Fiscalía ni el juez han formulado preguntas sobre dos reuniones celebradas los días 24 de junio y 16 de julio de 2020 que Globalia reconoció y a las que asistieron el propio Hidalgo y Begoña Gómez. “No me acuerdo”, ha respondido el ex CEO de la matriz de Air Europa.

Preguntado por los negocios con Soluciones de Gestión para el transporte de sus mascarillas, Hidalgo ha descargado la responsabilidad en los directores comerciales de Air Europa, Richard Clark e Imanol Pérez. No obstante, ha remarcado que al inicio de la pandemia la aerolínea no obtenía beneficios por los servicios de transporte de material sanitario y su cometido era “humanitario”. En concreto, ha cuantificado en 18 los vuelos realizados.

Sí ha reconocido su relación con el comisionista Víctor de Aldama, al que conoció en 2018, y al que pagó periódicas cantidades de dinero, pero como “prestador de servicios”, según su testimonio. En cuanto a Koldo García, quien supuestamente hacía de enlace entre Soluciones de Gestión y los entes públicos que la contrataron para la adquisición de mascarillas, ha asegurado no conocerlo. Tampoco había tratado con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha admitido este miércoles que en abril de 2020, una vez que se adjudicaron, fue conocedor de los contratos de su departamento (Fuente: Congreso)

10.000 euros mensuales

Hidalgo ha explicado que la relación profesional entre De Aldama y Globalia comenzó a raíz de un proceso para reclamar una cantidad de dinero que Venezuela tenía retenido a la aerolínea, y que después la compañía firmó otro contrato de prestación de servicios con una retribución de 10.000 euros mensuales, si bien no ha profundizado en estos pagos al no estar directamente relacionado con la causa.

La Audiencia Nacional instó al juez Moreno a interrogar a Hidalgo a petición de la acusación Liberum para explicar los pagos que obtuvo Globalia de la empresa Soluciones de Gestión por el transporte de mascarillas, y también los que realizó “en concepto de comisión” a Víctor de Aldama, uno de los principales investigados junto a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

El juez Ismael Moreno continúa la ronda de declaraciones de testigos e investigados en el caso Koldo. Este viernes será el turno para el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel; y la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez.