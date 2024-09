Un ex alto cargo de Transportes declara que cumplió “órdenes del Ministerio” al contratar la empresa del caso Koldo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que cumplió “órdenes del Ministerio” que dirigía José Luis Ábalos a la hora de comprar mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota el denominado caso Koldo.

Sánchez Manzanares, recientemente destituido bajo el mandato de Óscar Puente, fue imputado en la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno a raíz de unos correos que se había enviado con Koldo García, mano derecha de Ábalos, y Víctor de Aldama, comisionista de la trama. Sobre esas comunicaciones ha dicho que debía hacer “reportes” a las empresas que se contrataban para la adquisición de material sanitario, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Este miércoles ha arrancado una tanda de declaraciones de investigados y testigos en el caso Koldo. Esta mañana estaban citados el ex secretario general de Puertos del Estado y el ex jefe de personal de Adif, Michaux Miranda Paniagua, quien finalmente no ha acudido a la comparecencia.

Sánchez Manzanares ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y su defensa, mientras que ha declinado hacerlo a las acusaciones populares. Por su parte, el juez Ismael Moreno no le ha formulado ninguna pregunta.

La Fiscalía le ha interrogado en varias ocasiones por la elección de Soluciones de Gestión para la adquisición de material sanitario destinado a Puertos del Estado. El investigado ha reiterado que cumplía “órdenes” que provenían del Ministerio y que, por encima de ese estamento, estaba el propio Consejo de Ministros. No obstante, ha subrayado que hizo saber su “inquietud” por la solvencia de Soluciones de Gestión, pero se ha escudado en el contexto de emergencia que se vivía por la necesidad de adquirir material sanitario con urgencia.

Durante el interrogatorio también se le ha preguntado por su relación con Koldo García. “Era buena, no muy estrecha”, ha detallado Sánchez Manzanares, según las fuentes consultadas. El fiscal ha formulado asimismo preguntas sobre la auditoría que realizó el actual Ministerio de Transportes de Óscar Puente y que ha sido incorporada al procedimiento.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha admitido este miércoles que en abril de 2020, una vez que se adjudicaron, fue conocedor de los contratos de su departamento (Fuente: Congreso)

