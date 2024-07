El último día de David Broncano en ‘La Resistencia’ de Movistar Plus+: una visita sorpresa, una confesión y un emotivo discurso

David Broncano en su último día en 'La Resistencia' de Movistar Plus+ (Movistar Plus+)

“Hoy es el último día de la temporada y, por tanto, el último en Movistar Plus+”. Con estas palabras, David Broncano arrancó la gala de la noche de este jueves, 4 de julio, vaticinando el adiós de La Resistencia, que tendrá una nueva etapa en RTVE. “Agradecemos a Movistar Plus+ que haya aguantado siete años así”, continuó diciendo.

“Viéndolo en perspectiva se valora más, que no era fácil mantener esto. No era fácil mantener esto. El programa ahora... pero en las primeras temporadas de esto, Movistar Plus+ tuvo mérito al continuar con el espacio cuando esto era un descampado de mendigos”, afirmó el presentador gallego, quien fue fichado por el ente público por dos temporadas y 28 millones de euros. “Cuando se paren a pensarlo será el problema”, añadió Ricardo Castella antes de que el humorista se despidiera del canal y de los espectadores.

“Último programa en Movistar Plus+, siete años muy valiosos que atesoraremos siempre en nuestros corazones. Estamos muy agradecidos por todo lo que ha pasado”, concluyó David Broncano. Un emotivo discurso con el que hizo un balance de su etapa en la propiedad de Telefónica.

Una visita inesperada

La última entrega de La Resistencia tuvo la aparición sorpresa de Arturo Valls, quien visitó el plató el pasado martes. Miguel Campos, el coordinador de guion del espacio, le puso un mensaje en pantalla al conductor de televisión. “Antes de la calle, pasa a Arturo, que se tiene que ir”, se podía leer.

Y es que, al parecer, el valenciano tuvo un paso fugaz en la entrega de este jueves debido a que, durante su entrevista, se le olvidó hacer mención de su nuevo proyecto profesional. “Me han dicho estar tarde que querías venir para promocionar una cosa, pero una cosa es hacerte un favor y otra es que tengas que entrar en mitad del programa”, le espetó Broncano cuando Arturo Valls apareció en el escenario.

Arturo Valls en la última entrega de 'La Resistencia' en Movistar Plus+ (Movistar Plus+)

“Se me olvidó contarte lo de la marca de arroz que voy a sacar. Voy a juntar mis dos pasiones, que son el tenis, que comparto con David, y las paellas”, explicó el que fuera presentador de ¡Ahora Caigo! “La marca se va a llamar Rolandarroz. Ya está”, añadió rápidamente Valls, provocando los aplausos y las risas del público.

“¿Ha sido para esto? ¿Sabes que es el último programa en Movistar Plus+?”, le advirtió Broncano. “Por eso, que quede ahí”, le replicó el valenciano. Acto seguido, Valls se marchó para que La Resistencia continuase su emisión y dieran paso a sus últimos invitados, Maná.

No se puede ser más cara que @ArturoValls



Último programa de la temporada y el tío no es que venga a hacer un cameo, es que viene a hacer una promo que se le olvidó en la entrevista de ayer pic.twitter.com/42JCV6bFBm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2024

“¿Por qué no te censuran?”

Fernando Olvera (guitarra rítmica, armónica y voz líder), Juan Calleros (bajo y contrabajo), Álex González (batería y voz) y Sergio Vallín (guitarra y voz), los miembros de la banda mexicana Maná, se han convertido en los últimos entrevistados en la historia de La Resistencia en Movistar Plus+.

Tras charlar distendidamente con el presentador, los músicos se quedaron anonadados con las preguntas clásicas de Broncano. “Qué programa más irreverente... Llevamos 30 años de carrera y nunca habíamos estado en un programa así”, afirmó Olvera. “¿Pero lo dices como algo bueno o malo?”, contestó el gallego. “Como algo buenísimo. ¿Pero no te censuran?”, señaló el cantante.

El más fogoso de @manaoficial 🔥



No han dudado un segundo en elegirlo, unanimidad jaja pic.twitter.com/odvFKw64ps — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2024

“Aquí da igual todo... También podemos hacerlo porque tenemos al mejor público del mundo que está aquí presente”, comentó el conductor del espacio, señalando al patio de butacas del teatro.

Una confesión

La entrega culminó con una importante confesión, pues Broncano desveló el nombre del colaborador que seguirá formando parte La Resistencia en su nueva temporada en RTVE. Ernesto Sevilla también se presentó en el plató de televisión para despedirse del público. Con él bromearon con que se había convertido en todo un experto de aikido, un tipo de arte marciales. “Ya soy maestro, tengo el 7º down... hace que tu personalidad fluya, pero también das hostias como panes”, afirmó el colaborador.

“Yo doy unas que la gente no se acuerda ni quién es, es impresionante”, aseguró el intérprete de La que se avecina, mientras sacaba unas colchonetas para simular un enfrentamiento con algunas personas del público. Después de retar a varios de los espectadores, llegó al último, a quien le hizo una llave que lo lanzó fuera del escenario.

Tras recuperarse del susto y disculparse, Broncano se despidió de él diciéndole que se verían en septiembre, un dato que no pasó desapercibido, pues con dicha afirmación dejó entrever que Sevilla continuará en el programa en su nueva etapa en Televisión Española.

Siempre es un placer que haya gente del público dispuesta a seguirle el rollo a Ernesto Sevilla y partirse la espalda si hace falta. #LaResistencia pic.twitter.com/ttC98OJCPc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2024