El Gobierno replica a Vinicius y sus acusaciones de “racismo”: “El respeto a la diversidad forma parte del ADN de España”

Vinicius Junior (REUTERS/Susana Vera)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el Gobierno de España lleva adelante una “lucha efectiva y directa contra toda conducta discriminatoria”. El ministro ha salido así al cruce de las acusaciones de racismo contra España vertidas por el delantero del Real Madrid Vinicius Júnior, quien en una entrevista señaló que, si esta situación no cambia, la FIFA debería replantearse llevar a cabo el Mundial de Fútbol 2030 en el país.

“El respeto a la diversidad forma parte del ADN de nuestro país”, ha asegurado Marlaska este jueves en una rueda de prensa en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), tras presentar los datos de siniestralidad de este verano. Consultado sobre las declaraciones del astro brasileño, el ministro ha destacado como “una de las prioridades” de La Moncloa el combate contra el racismo.

De igual manera, el ministro ha explicado que desde el departamento que lidera ya han puesto el segundo plan contra los delitos de odio con más medios y con “una colaboración importante” con la Fiscalía. Asimismo, Marlaska ha reconocido que al Gobierno le preocupa especialmente estos delitos en el ámbito del deporte por lo que seguirán trabajando para eliminarlos.

Las declaraciones del futbolista

“Espero que España pueda evolucionar y entienda lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque, si hasta 2030 las cosas no evolucionan, creo que el Mundial tendría que cambiar de lugar”, ha afirmado esta semana el Vinicius en una entrevista concedida a la CNN. En este sentido, pese a admitir que “la mayoría” de españoles no son racistas, ha señalado que la problemática “está yendo a peor”.

“Lo único que podemos hacer es abandonar el campo para que las cosas cambien lo más pronto posible. Siempre es muy difícil terminar un partido, pero con todo lo que está pasando, que cada vez va a más, necesitamos salir del campo para que todo cambie cuanto antes”, ha explicado.

A pesar de sus duras palabras respecto a la reubicación del mundial, Vinicius ha querido aclarar que no está luchando contra la afición española, sino que está haciendo todo lo posible para acabar con el racismo en todo el mundo.”Hoy en día, quizás algunos aficionados todavía sean racistas, pero tienen miedo de expresarse en el campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras. Con eso iremos reduciendo el racismo, poco a poco. Por supuesto, no podremos acabar con él, pero ya me alegro de poder cambiar la mentalidad de España”, ha expresado.