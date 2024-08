Un experto desmonta los pokes de Mercadona que parecen saludables: “Pepino, cebollita, wakame... 632 calorías”

Vídeo de @adrianmuriacoach hablando del poke de Mercadona (@adrianmuriacoach / TikTok)

La preocupación por el consumo excesivo de azúcar no desaparece para los nutricionistas y expertos en salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta diaria de azúcar añadida no debería superar el 5-10% del total de calorías consumidas. Esta cantidad equivale a 25 gramos de azúcar diarios para una dieta de 2.000 calorías. Sin embargo, España de media supera esta cantidad. Encima esta se encuentra en numerosos alimentos que no tendrían por qué llevar azúcar y que se hacen pasar por “alimentos saludables”.

En un reciente video que ha publicado el entrenador personal Adrián Muria (@adrianmuriacoach) en su cuenta de Tikok, ha cuestionado la percepción de los pokes vendidos en Mercadona como opciones alimentarias saludables. El poke es un plato tradicional hawaiano que ha ganado adeptos en todo el mundo y que combina pescado crudo con arroz y otros ingredientes. Su popularización es tal que hoy en día ya es muy fácil conseguir una de estas ensaladas en casi cualquier supermercado. Uno de estos es el Mercadona, que ofrece en sus tiendas un poke que contiene salmón, arroz, pepino, cebolla y alga wakame, entre otros ingredientes. “A simple vista tiene un aspecto muy saludable, ¿verdad que sí?”, comenta Muria mientras muestra la ensalada envasada a la cámara.

Pero Muria comenta que plato de Mercadona contiene un total de 632 calorías, una cifra que, si bien puede parecer elevada para algunos consumidores, no es el principal problema, según el experto. “No me importa lo de las calorías. Los alimentos en sí tienen calorías”, explica, sugiriendo que la cantidad de calorías no es necesariamente un indicador de la calidad nutricional de un alimento.

El verdadero motivo de preocupación, según el entrenador, es el alto contenido de azúcar presente, que alcanza los 22 gramos totales en el bol (400 gramos, según detalla Mercadona en su web). “Lo que me importa son los 22 gramos de azúcar que hay aquí dentro”, afirma el experto, subrayando la contradicción entre la percepción de un alimento saludable y su composición real. Para poner en perspectiva esta cantidad, Muria plantea una pregunta a sus seguidores: “¿Tú cuando te haces una ensalada en casa le añades 22 gramos de azúcar a la ensalada, como le han añadido a esta? ¿Verdad que no?”.

El video de Muria pone de relieve un aspecto a menudo pasado por alto en la evaluación de productos alimenticios envasados: la presencia de azúcares añadidos. Si bien la adición de azúcar puede mejorar el sabor de los alimentos, también puede desvirtuar su perfil nutricional, haciendo que una opción aparentemente saludable se convierta en una “bomba calórica”, como lo describe este. “Hazte tú la ensalada, no le añadas los 22 gramos de azúcar y conseguirás tu objetivo”, señala.

En los comentarios, los usuarios le han rebatido la procedencia de la totalidad de estos gramos de azúcar. En los ingredientes del poke aparece que el primer ingrediente que incluye azúcar es el arroz del sushi (los ingredientes se ordenan en el listado de mayor a menor según cantidad), pero entre los alimentos que contienen azúcar entre los ingredientes de la ensalada destaca el mango (tiene azúcares naturalmente presentes), condimentos, así como la salsa ponzu que incluye el poke aparte. “Esos gramos de azúcar también te está contando los del mango, que por cada 100gr son unos 15. El resto puede ser de la salsa. Hay que decirlo todo”, señala el usuario @kikeguerrero.art.