Macron tumba la candidatura del Nuevo Frente Popular y anuncia una nueva ronda de consultas: la ‘gauche’ adelanta que no acudirá

El presidente francés Emmanuel Macron en la plaza Denfert Rochereau, en París, Francia, a 25 de agosto de 2024. (Teresa Suarez/REUTERS)

La ronda de consultas del presidente de la República, Emmanuel Macron, ha concluido con un mensaje que ya fue sugerido días atrás: Lucie Castets no será la candidata a Matignon. Macron ha anunciado una nueva ronda de consultas después de rechazar este lunes, invocando a la “estabilidad institucional”, la candidatura a premier presentada por el nuevo Frente Popular, el partido más numeroso en la Asamblea Nacional.

La noticia no ha tardado en desatar una tormenta de críticas por parte de los líderes de la izquierda. “Enfado. Esto es lo que sentimos millones de nosotros esta mañana. Macron nos dice que las elecciones no valen nada. ¿Entonces la democracia no significa nada a los ojos del Presidente? Es extremadamente peligroso”, ha criticado Castets en una entrevista para France Inter, este martes.

Pide buscar otras vías “sin los radicales”

Después de dar por concluida las reuniones con los dirigentes políticos, el Elíseo ha emitido un comunicado en el que ha afirmado que “el presidente de la República constató que un gobierno basado únicamente en el programa y los partidos propuestos por la alianza con más diputados, el Nuevo Frente Popular, sería inmediatamente censurado por todos los demás grupos representados en la Asamblea Nacional”.

En ese mismo escrito ha pedido que socialistas, comunistas y ecologistas (integrantes del NFP) “busquen vías” junto a la coalición presidencial (Ensemble, MoDem y Horizons), el partido Libertario, los independientes, los Territorios de Ultramar (LIOT) y la Unión de los Demócratas e Independientes (UDI); excluyendo de facto a La Francia Insumisa (LFI), el partido de Le Pen y el líder de derecha, Eric Ciotti.

La izquierda francesa y Macron dan la sorpresa y relegan a la ultraderecha al tercer lugar

El presidente, que tiene la competencia exclusiva de nombrar al candidato, ha reiterado en numerosas ocasiones que “nadie ha ganado las elecciones”, y hasta ahora se niega a reconocer el triunfo en las urnas de la coalición gauche, a pesar de que el NFP es la formación con más apoyos tiene en la Asamblea Nacional ―controla 193 de 577 asientos―.

Dividir el Nuevo Frente Popular para extraer a los insumisos ―el seno de la coalición― es la prioridad de Macron. Pero el comunicado, lejos de fracturar, ha unido al sector de la izquierda, cuyos líderes no han dudado en pronunciarse en las redes.

La izquierda no participará en la segunda ronda de consultas

“El presidente de la República acaba de tomar una decisión excepcionalmente grave. No reconoce el resultado del sufragio universal que puso al NFP como primera fuerza. Se niega a nombrar Primera Ministra a Lucia Castets”, ha expresado en un comunicado LFI.

“Invoca a la estabilidad institucional , pero no le corresponde a él hacerlo sino al parlamento. ¿Otro abuso de Poder!”, ha añadido. El escrito, que niega que el presidente haya encontrado otra fórmula para lograr la mayoría absoluta, ha adelantado que presentará una moción de destitución ante la Asamblea Nacional y ha adelantado que “cualquier propuesta que no sea Castets será objeto de moción de censura”.

Los otros tres grupos de izquierda también han querido mostrar su oposición a la “deriva” del jefe de Estado. “La República nació del rechazo del poder personal“, ha lamentado el primer secretario del PS, Olivier Faure, en un mensaje en X, en el que ha recordado que no participará en la segunda ola de consultas y “censurará cualquier extensión del macronismo”: “Me niego a ser cómplice de una parodia de la democracia”.“Emmanuel Macron habla de estabilidad, pero es el que fija “, ha sentenciado el socialista.

El líder del Partico Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, ha resaltado que tras el bloqueo de Macron ”se abre una crisis muy grave para el país, mientras los franceses han expresado su deseo de cambio durante dos elecciones importantes”.

Seis semanas después de las urnas, Francia continúa sumida en una crisis política que a día de hoy se encuentra lejos de desbloquear una opción que reúna el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara, establecida en los 289 parlamentarios. Y lo más importante, que convenza al presidente. El NFP avisó antes de conocerse el anuncio que no negociará con Macron si no es para hablar de los detalles de un gobierno de cohabitación liderado por la tecnócrata parisina.