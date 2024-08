Así ha sido el estreno de Adela González en ‘Mañaneros’: del saludo a Silvia Intxaurrondo al guiño a sus dos hijos

Silvia Intxaurrondo y Adela González. (RTVE)

Adela González ha iniciado una nueva etapa profesional este lunes 26 de agosto debutando al frente de la nueva temporada de Mañaneros. La presentadora se ha puesto al frente del espacio matinal de La 1 tras la salida de Jaime Cantizano, un reto que afronta “muy ilusionada, con muchísimas ganas y también vértigo”, tal y como confesaba hace unas semanas a Infobae España.

En su primer programa, el nuevo rostro de RTVE ha recibido el testigo de otra de las presentadoras estrella de la cadena, Silvia Intxaurrondo. La periodista, que está cosechando espectaculares datos en su vuelta a La hora de La 1, ha sido la encargada de dar la bienvenida a su compañera: “Voy a hacer un ‘toc, toc’ muy especial a nuestros compañeros de Mañaneros, porque se estrena Adela González. Bienvenida, Adela, muy buenos días”, le ha dicho a González, que se ha mostrado muy feliz de afrontar esta nueva aventura.

“Qué contenta estoy de saludarte a ti y a todos los mañaneros y mañaneras que nos ven”, ha comenzado expresando la presentadora, que ha querido dar las gracias por el recibimiento que le han dado en la cadena pública: “He tenido una gran bienvenida en esta gran casa, RTVE, la de todos, la que tiene el mejor cartel. Me he sentido fenomenalmente bien acogida”.

Antes de comenzar con el contenido del programa, la periodista ha querido reivindicar al “gran equipo” que forma parte del programa, que define como “muy engrasado” y “muy solvente” y que lleva un año demostrando que “lo hace fenomenal”. “Os lo vamos a demostrar en esta temporada que arranca ya mismo. Comienza Mañaneros”, ha dicho para dar paso a la cabecera del formato.

ESTRENO de Adela González (@addelagonzalez) con la NUEVA TEMPORADA de Mañaneros en La 1. Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) le da la bienvenida a RTVE #Mañaneros26A #LaHora26AG #LaHora26A pic.twitter.com/cBiCHEIgj4 — Rafael García López 🇪🇸🏳️‍🌈🇵🇸🇺🇦 (@RafaelGarciaLAF) August 26, 2024

Su collar favorito

Para esta ocasión tan especial, Adela ha escogido un look formal con un pantalón de lino ancho en color blanco, cinturón de efecto piel, camisa de manga larga en color fucsia, con cuello de solapa y escote en pico, completándolo con unos zapatos de plataforma y tacón ancho que le han aportado el toque casual.

En su estilismo no ha faltado un complemento que acompaña a la presentadora en prácticamente todas sus apariciones desde hace unos años. Se trata de un colgante con la figura de un niño y una niña agarrados de la mano, una pieza muy especial para ella, pues simboliza a sus dos hijos, Eneko y Andrea, una joya que le regaló una persona cercana y de la que casi nunca se desprende.

Los mellizos nacieron en 2012, pero el 27 de mayo de 2020 su hija falleció a causa de un sarcoma de Ewing, un duro golpe que le dejó a la periodista guipuzcoana una cicatriz que va a tener “para siempre”, como ella misma confesó a El Español.

Lo cierto es que Adela González no se suele separar de este simbólico collar, pues ya lo lució en la mayoría de sus apariciones en Sálvame en Telecinco y posteriormente en Más Vale Sábado en laSexta, su último proyecto televisivo antes de dar el salto a RTVE para tomar el relevo de Jaime Cantizano al frente de Mañaneros.