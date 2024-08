Adela González ante su debut en ‘Mañaneros’: “‘Sálvame’ sacó de mí una faceta que nunca había mostrado en televisión”

Entrevista a Adela González, presentadora de 'Mañaneros'.

A partir de este lunes, 26 agosto, Adela González tomará el testigo de Jaime Cantizano y se pondrá al frente de Mañaneros. La presentadora de televisión vasca capitaneará el espacio matinal de RTVE junto a Miriam Moreno, que regresa tras su baja de maternidad, y Alberto Herrera, quien ha sido conductor titular del programa durante el verano.

Se trata de un nuevo proyecto profesional que la periodista asume “muy ilusionada, con muchísimas ganas y también vértigo”. Así lo asegura a Infobae España durante una entrevista previa al estreno de la nueva temporada 2024-2025 de Mañaneros. “Asumo esta nueva etapa con esas mariposas de inicio de proyecto y más aquí en esta casa, que es la de todos. Tengo muchas ganas de empezar”, afirma la del País Vasco a este medio.

“Jaime Cantizano es un grandísimo comunicador y presentador. Le deseo toda la suerte del mundo en su nueva etapa y solo espero estar a su altura”, manifiesta la conductora de televisión, añadiendo que, desde el minuto uno, se ha sentido “arropada por el equipazo del programa”. Y no es para menos, pues en esta nueva aventura, Adela González compartirá plató con los que un día fueron sus compañeros en otros programas, como Lydia Lozano, Alberto Guzmán, María Eugenia Yagüe o Inma Soriano, entre otros. “Sé que me van a acoger maravillosamente bien, además siempre es mucho más fácil llegar a un sitio en el que ya conocer gente y tienes la confianza suficiente para que eso que está pasando en plató sea algo muy natural y muy fluido. Y eso también gusta mucho”, detalla.

Presentación de la nueva temporada de 'Mañaneros' con Adela González. (Helena Margarit Cortadellas)

La mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en los medios locales, pues durante “más de 13 años” estuvo al frente de Euskadi Televisión, la televisión pública del País Vasco. “Ahí me he curtido, he aprendido y entiendo también lo que es esa responsabilidad de estar en una televisión pública”, expresa la televisiva. Además, también tuvo una pequeña trayectoria en la televisión de Navarra y en Telemadrid.

“No me siento en una silla pensando ‘tengo que ganar al otro’”

Pese a que llevaba ya una dilatada trayectoria frente a las cámaras, su salto a la televisión nacional no fue fácil. “La primera vez que me puse delante de una cámara que me iba a ver en todo España, decía ‘madre mía, madre mía’. Y un día un realizador me dijo ‘¿Por qué estás nerviosa? Tú esto lo llevas haciendo 14 años ¿Qué más te da? Las cámaras son las mismas. Lo que pasa que vas a llegar a más gente. Ya está. Tienes oficio. Lo vas a hacer bien’. Y eso me relajó muchísimo, con lo cual nunca pienso en cuantas personas te van a llegar. Pienso, insisto, en la responsabilidad de hacer bien el trabajo”.

González copresentó Más vale sábado junto a Boris Izaguirre y formó parte del espacio Más vale tarde, donde ejerció de colaboradora. Aunque, seguramente, su paso por Sálvame es el que, quizás, recuerde con más añoro, pues sacó a relucir una parte de ella que nunca antes se había visto en la pequeña pantalla. “Cada programa ha sacado de mí una faceta. Esa etapa sacó de mí una faceta más pizpireta que yo sabía que tenía, pero que igual nunca había tenido la oportunidad de demostrar en televisión. Y también me va a servir para aportarlo a este nuevo proyecto, Mañaneros”, asegura la vasca.

Presentación de la nueva temporada de 'Mañaneros' con Adela González. (Helena Margarit Cortadellas)

En Mañaneros, Adela González será competidora directa de Susanna Griso con Espejo Público y de Joaquín Prat con Vamos a ver, dos espacios matinales que guardan importantes cifras de audiencia. ¿Le preocupa a la presentadora vasca la acogida que tenga el programa esta nueva temporada? “Obviamente, todos competimos, pero uno no se sienta en una silla a presentar un programa pensando ‘tengo que ganar al otro’. Lo piensas inconscientemente, pero tú haces tu trabajo bien, de una manera rigurosa, entretenida y disfrutona”, afirma la periodista.

“Y eso es los que va a llegar, en eso te tienes que centrar cuando te sientas delante de la cámara: en hacer bien tu trabajo. Y luego el dato, la alegría o la pena, llegará al día siguiente, pero tú lo haces para hacerlo bien. Porque si lo haces bien, los mañaneros y mañaneros te van a abrir las puertas de tu casa”, zanja.