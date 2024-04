María Castro se convierte en mamá de tres... le da la bienvenida a su hija Emma

Tras nueve meses de espera, la actriz María Castro le da dado la bienvenida a su tercera hija en la semana 37 de embarazo, como esetaba previsto por el equipo médico que la ha acompañado en su tercer embarazo. Tras la llegada de sus dos hijas anteriores, María y Olivia, la actriz ha revelado que el nombre de su tercera hija es Emma que llega a sus vidas para copletarla y formar una familia numerosa de cinco miembros. "Ahora sí, siento que estamos todos!!!!! Estamos justo con los que siempre he soñado, y con los que Jose también decidió sumarse a este sueño, subiéndolas a las 3 en nuestro barquito de vida... que os aseguro que hoy va cargadito de emociones, de sueños por vivir, y de amor... de MUCHO AMOR!" comienza diciendo María en la publicación de Instagram que ha compartido con sus seguidores para comunicar la noticia del nacimiento. En cuanto al momento tan especial que están viviendo en la familia, María se muestra más que agradecida por la llegada de este nuevo miembro a sus vidas: "EMMA! Ya estamos los 5... Aunque ya llevamos meses sintiéndolo así e imaginándonos la vida contigo. Y como siempre me ha pasado, desde que cada una de ellas ha llegado a nuestras vidas, casi desde el minuto uno, me ha costado recordar el día a día de antes de, o imaginar cada paso sin ellas". Agradecida y emocionada a partes iguales por la gran familia que ha formado al lado de su marido, José Manuel Villalba, la actriz también tuvo unas palabras de agradecimiento para él: "GRACIAS por creer en este proyecto de vida a mi lado, caótico, pero FASCINANTE". Al igual que para su marido, María también tuvo palabras de cariño ya gradecimiento para todas esas personas que forman parte de su vida y que le ayudan a seguir adelante cada día como sus hijas, sus padres o sus hermanos.