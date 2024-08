Froilán, cazado junto a una buena amiga en Ibiza: en una conocida discoteca con reservados de 5.000 euros la noche

Felipe Juan Froilán Marichalar en una imagen de archivo (Photo by Eduardo Parra/Getty Images)

El rostro de Froilán ha vuelto a la primera plana después de haber sido pillado en compañía de una buena amiga en Ibiza. La tarde de este viernes, 23 de agosto, Y ahora Sonsoles ha sacado a la luz varias imágenes en las que el gran protagonista ha sido el hijo de la infanta Elena, quien disfrutaba de una noche de fiesta en Ibiza junto a varias chicas, entre ellas, Belén Perea, con quien ha sido relacionado en más de una ocasión.

El sobrino de Felipe VI fue cazado en una actitud muy cariñosa en una conocida discoteca de la isla pitusa, famosa por sus exclusivos reservados, cuyo precio asciende a los 5.000 euros por noche. En concreto, se le veía abrazando a una joven, mientras que él era acariciado.

Una de las colaboradoras del programa, Pilar Vidal, ha querido ofrecer más detalles al respecto de la salida nocturna de Froilán y el hecho de que este estuviera acompañado por la influencer Belén Perea. Y es que, hace unas semanas, el hermano de Victoria Federica fue visto en España con la joven. A finales del pasado mes de junio, los dos fueron pillados disfrutando de una romántica cena en una conocida marisquería del centro de Madrid. En aquella velada, el dueto intercambió varios gestos de cariño e, incluso, se cogieron de la mano, reavivando los rumores que aseguran que entre los dos hay algo más que una amistad.

Froilán de fiesta en Ibiza con Belén Perea (Antena 3)

Centrado en su futuro profesional

Ahora, estas nuevas imágenes vuelven a poner sobre la mesa dicha posibilidad al ver la química y la complicidad que hay entre los dos. Sin embargo, parece ser que todo se trata de simples especulaciones, pues la propia comunicadora ha asegurado que solo “son amigos”. “Ella forma parte de su círculo más íntimo. Él no está interesado en tener una relación en este momento. Él ahora no quiere ninguna relación”, ha afirmado, dejando entrever que Froilán no quiere que el amor llame a su puerta, al menos no en su futuro más inmediato.

La única novia oficial que se le ha conocido a Felipe Froilán ha sido Mar Torres, nieta de una saga de empresarios cárnicos, a quien conoció en un internado de verano donde ambos estudiaban para recuperar el curso. La entonces pareja estuvo saliendo durante un par de años. Sin embargo, su relación no llegó a buen puerto. Aunque ambos decidieron seguir sus caminos por separado, lo cierto es que aún mantienen una bonita amistad.

Belén Perea, amiga de Froilán. (Instagram)

“Aprovechó ayer para hacer una escapada a Ibiza, pero el domingo regresa a Abu Dabi”, ha continuado detallando Vidal, haciendo referencia a que su paso por la isla balear será sumamente breve. Y es que el royal español no puede estar mucho tiempo fuera del país árabe, pues empezará a trabajar en una multinacional con sede en la ciudad emiratí, por lo que, seguramente, Froilán realizó una breve escapada antes de centrarse por completo en su faceta profesional.

El joven de 26 años lleva residiendo en Abu Dabi desde diciembre de 2022 y allí estuvo trabajando en la organización de la cumbre del clima, una experiencia que le ha permitido vivir momentos únicos y enriquecedores. Sin embargo, la empresa COP25 para la que laboraba, cerró de manera permanente. Dispuesto a no abandonar el país que tanto le ha brindado, empezó a buscar nuevas oportunidades laborales. Y todo indica que su exhaustiva búsqueda tuvo buenos frutos, pues todo indica que en las próximas semanas empezará a aportar su granito de arena en un nuevo puesto laboral.