Froilán finaliza su labor en la cumbre del clima: un nuevo puesto de trabajo en Abu Dabi y una formación profesional

Felipe Froilán de Marichalar en una imagen de archivo (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images)

Felipe Froilán de Marichalar y Borbón lleva más de un año viviendo en los Emiratos Árabes junto a su abuelo, el rey Emérito Juan Carlos I. Y, aunque no fue fácil tomar la decisión de estar lejos de los suyos y de su tierra, lo cierto es que no piensa volver a España. Al menos no en un futuro cercano.

Quedan unos días para que el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar finalice su contrato laboral en la empresa COP25, compañía en la que lleva trabajando desde su llegada a Abu Dabi. A mediados del próximo mes de junio dará por zanjado su papel en el área de relaciones exteriores de la cumbre del clima, pero su día a día seguirá transcurriendo en el país árabe.

Te puede interesar: Victoria Federica habla sobre su familia y su relación con Froilán: “De mayor quiero ser como mi madre”

El royal español se encuentra centrado en un nuevo puesto de trabajo que está “prácticamente cerrado”, según aseguran fuentes de su entorno directo a Vanitatis. Si bien todo apunta a que, dentro de unas semanas, el sobrino de Felipe VI estará formando parte de una nueva experiencia laboral, lo cierto es que las fuentes no han querido entrar en más detalles sobre las labores que desempeñará Froilán por cuestiones de privacidad y discreción.

Felipe Juan Froilan de Marichalar y Borbon en la corrida de toros en Torrejon de Arroz, Madrid. (EYB/Lagencia Grosby)

Un posgrado

El primo de la princesa Leonor compaginará su trabajo con sus estudios, pues si idea es ampliar su currículum profesional y estudiar algún posgrado que le ayude a progresar laboralmente. “Tiene que ser algo que pudiera hacer de forma realista, como siempre, no se trata de grandes ambiciones”, indican las mismas fuentes a la ya citada publicación.

Aunque se encuentra barajando varios proyectos profesionales para su crecimiento personal, lo cierto es que tanto su nuevo puesto de trabajo como sus estudios están centrados en las labores que, hasta ahora, el joven ha ido desarrollando. De esta manera, no es de extrañar que el curso que busca realizar el hermano de Victoria Federica esté relacionado con el marketing y la logística. Tanto es así que es muy probable que, dentro de este campo, Froilán se decante por aquellas cuestiones relacionadas con el protocolo y las relaciones públicas, dos facetas que se le dan especialmente bien.

‘Pillado’ en España

Actualmente, Froilán se encuentra en España, pues ha realizado una discreta escapada para estar presente en la boda de su primo Amalio Marichalar. Además, ha aprovechado la ocasión para despejarse y disfrutar de la compañía de sus amigos, con quienes se ha trasladado a Ibiza.

Fue la presentadora de televisión Susanna Griso quien sacó a la luz esta primicia, pues ella se encontró con Froilán en el aeropuerto de Ibiza y, horas después, la conductora desveló todo en su programa, Espejo Público. Si no fuera por ella, quizás nadie se hubiera percatado de que el joven se encontraba de vacaciones en España, ya que, desde hace un tiempo, Froilán acostumbra a llevar una vida alejada de los focos mediáticos.