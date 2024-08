El plan en pareja de los reyes Felipe VI y Letizia en Madrid: paseo nocturno y velada en un restaurante de alta cocina

El rey Felipe VI y la reina Letizia son vistos saliendo de una cena íntima en el restaurante La Lonja del Mar (Paolo Blocco/Getty Images)

Después de disfrutar de unos días de desconexión, los reyes Felipe VI y Letizia han regresado al palacio de la Zarzuela. Y, coincidiendo con su vuelta de vacaciones, los dos han disfrutado de una romántica cita por la capital de Madrid.

La noche de este jueves, 22 de agosto, los padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía han llevado a cabo un plan en pareja en el que se han dejado ver paseando a solas por las calles madrileñas. Con total naturalidad, los royals españoles caminaron por la plaza de Oriente y se dirigieron a una conocida marisquería del centro, nada más y nada menos que uno de sus lugares favoritos de Madrid y donde han sido fotografiados en varias ocasiones, el restaurante Lonja del Mar, ubicado a escasos metros del palacio real.

Su presencia provocó una gran sorpresa tanto en los viandantes que se cruzaron a su paso como en los comensales que se encontraban en el local donde disfrutaron de una velada nocturna. El establecimiento La Lonja del Mar cuenta con una amplia carta dedicada a la alta cocina marinera con un toque creativo y es propiedad del cocinero Fernando Negri. Allí, como unos clientes más, se sentaron en una mesa con unas privilegiadas vistas al complejo del palacio real para degustar varios platos, desde almejas, ostras o gambas blancas de Huelva hasta su famosa cigala XXL, según el menú que presenta el local.

Los reyes Felipe VI y Letizia por Madrid (Paolo Blocco/Getty Images)

La primera vez que acudieron a este restaurante fue en 2016 y, al igual que ahora, también lo hicieron tras regresar de sus vacaciones de verano. La gran diferencia es que, por aquel entonces, Letizia se mostraba más cohibida. Sin embargo, en esta ocasión, su aparición fue mucho más relajada y sonriente ante los fotógrafos y las cámaras que se encontraban en las inmediaciones. Tanto era así, que mostraron una actitud cercana y cariñosa con aquellas personas que se acercaron a saludarles cuando abandonaban el local.

Su plan en pareja ha causado una gran expectación, pues desde el pasado mes de marzo no se le había visto disfrutar un plan en solitario fuera de agenda. Hablamos del día en el que los dos acudieron al cine Doré, ubicado en el céntrico barrio madrileño de Antón Martín. Un testigo les pilló visitando una librería, donde acudieron para preguntar por el último libro de Carlos Boyero, No sé si me explicó. Desde entonces, sus diferentes compromisos les había impedido disfrutar de planes a solas y, ahora, han aprovechado un hueco en sus agendas para pasar tiempo juntos.

El ‘look’ veraniego de Letizia

Y, como de costumbre, otro aspecto que no pasó desapercibido fue el estilismo del que hizo gala la reina Letizia. Para la ocasión, la periodista optó por lucir un look bastante cómodo e informal. La royal española estrenó una blusa blanca de estilo ibicenco, con escote en pico, bordados y mangas abullonadas, que combinó con un pantalón jeans color beige, en silueta oversize, en el que llevaba colocado un cinturón blanco con los bordes en color camel.

Los reyes Felipe VI y Letizia disfrutan de una cena en Madrid (Paolo Blocco/Getty Images)

Como complementos, optó por un bolso hippy diseñado en crochet y que pertenece a la firma Deco Etxe. En concreto, el bolso fue elaborado artesanalmente por Josune González, está realizado en algodón orgánico e incluye una correa para llevarlo como bandolera. Por último, en sus pies llevó unas sandalias planas, un tipo de calzado que lleva luciendo desde hace un tiempo debido a su Neuroma de Morton. En concreto, apostó por las sandalias de Trenza, la firma de la influencer Mónica Anoz, y que están confeccionadas en una mezcla de piel de vacuno color crema y gamuza de alta calidad. Además, uno de sus elementos más llamativos son las tiras de piel y es el modelo Tanit, que se encuentra aún disponible en la página web de la firma y se pueden adquirir por el precio de 275 euros.