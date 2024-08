¿El rey Felipe VI rompió el protocolo en República Dominicana?: la verdad sobre esta polémica internacional

El Rey Felipe VI posa junto al presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader, tras la toma de posesión de su cargo en el Teatro Nacional (Casa Real)

El rey Felipe VI se encuentra en el ojo del huracán desde el pasado viernes, 16 de agosto, cuando asistió a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Y es que, a diferencia del resto de jefes de Estado y de Gobierno, quienes vestían chaquetas y pantalones níveos, el esposo de la reina Letizia asistió a este acto institucional con un traje gris. Una decisión que ha sido considerada por la prensa extranjera como una falta de respeto al estricto protocolo dominicano, donde es habitual que los hombres vistan de blanco en este tipo de ceremonias.

La elección del padre de la princesa Leonor ha causado un gran revuelo, tanto es así que existen numerosos puntos de vista que tratan de dar respuesta a la decisión que tomó el soberano. Es por ello que Infobae España contacta con una experta en comunicación y protocolo, Diana Rubio, quien profundiza y analiza esta realidad para desvelar si el rey de España ‘rompió' o no el protocolo durante su visita al país de Latinoamérica.

Para ofrecer un punto de vista más detallado sobre esta polémica, Rubio se ha remontado a las diferentes ocasiones en las que el rey Emérito y el que fuera príncipe de Asturias han asistido a actos similares en la isla de Centroamérica. “Tanto el rey Felipe VI como Juan Carlos I han vestido siempre con un traje de chaqueta gris para este tipo de ceremonias en República Dominicana”, afirma la experta granadina, dejando entrever que es habitual ver al rey con este tipo de vestimenta en dicho país.

El Rey Felipe VI (2i) mantiene un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña (2d), en el Palacio Nacional, a 16 de agosto de 2024, en Santo Domingo (República Dominicana). El Rey ha viajado a la República Dominicana para asistir al acto de toma de posesión del presidente electo, Luis Abinader, que ha logrado un segundo mandato después de ganar con el 57% de los votos en las elecciones del pasado 19 de mayo (Casa Real)

¿Rompió Felipe VI el protocolo?

Teniendo en cuenta particularidad, “ellos han considerado que la tradición de seguir vistiendo un traje claro, en este caso la tonalidad gris, es la opción adecuada para esta ceremonia de toma de posesión”. “Posteriormente, hemos visto al rey Felipe con una guayabera blanca, pero la utiliza sobretodo para la parte más social de los eventos asociados a esta toma de posición”, continúa expresando la experta, haciendo referencia a la conocida camisa blanca de cuatro bolsillos y dos hileras alforzas que suele ser la prenda más emblemática de vestir en la cultura de América Latina y el Caribe.

El Rey Felipe VI (c) durante su visita a la República Dominicana, a 15 de agosto de 2024, en Santo Domingo (República Dominicana). El Rey ha viajado a la República Dominicana para asistir al acto de toma de posesión del presidente electo, Luis Abinader (Casa Real)

Tras esta explicación, Diana Rubio aclara si Felipe VI ‘rompió o no’ el protocolo. Para ello, detalla que, en este caso, la etiqueta “es sugerida por el anfitrión, pero no es obligatorio seguirla”. Y, en ese sentido, rememora que “ha habido otros mandatarios que han asistido a la toma de posesión sin vestir de blanco”. “El quick de la cuestión se encuentra en que la etiqueta es propuesta, por lo tanto, Felipe VI no ha roto el protocolo”, afirma la experta, quien reitera que se trata de un protocolo recomendado, no obligatorio.

Además, Rubio también se centra en la teoría de que Felipe VI tomó esta decisión debido a la regla que rige a España, donde “el blanco se utiliza para fines religiosos y no para política”. En este sentido, la experta señala que “no tiene nada que ver el hecho de asociar el blanco a actos religiosos, ni nada por el estilo. En República Dominicana se utiliza el blanco para el verano y en invierno se emplea el negro”. “Lo que ellos han hecho es seguir la tradición de ir vestidos con un traje claro, pero no optar por vestir un traje blanco”, zanja.

