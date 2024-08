El Instagram de Casa Real, a examen tras los Juegos Olímpicos: el post que lo cambió todo y un reto para el nuevo curso

Publicaciones de la cuenta oficial de la Casa Real en Instagram.

La familia real española ha tenido un gran protagonismo durante el periplo de España en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por primera vez en el reinado de Felipe VI, la institución ha trazado un plan estratégico para convertirse en la casa real con más presencia en la capital francesa durante el torneo. Esto ha permitido, además, generar un gran volumen de contenido en la recién estrenada cuenta oficial de Instagram de Casa Real, donde se evidencia que la monarquía española ha entrado en una nueva era a nivel comunicativo.

El aterrizaje del monarca y su familia en la popular red social ha permitido conocer una faceta mucho más natural y cercana de todos sus miembros. Selfies tomados con sus móviles, reels con deportistas españoles, vídeos-resumen de su actividad en París… El material compartido estos días ha aportado valor (y seguidores) a un perfil que aprueba con nota en sus primeros pasos.

Menos de dos meses después de inaugurarse, la cuenta de Instagram @casareal.es cuenta con más de 719.000 seguidores al cierre de este artículo. Esa cifra se ha disparado especialmente durante las últimas dos semanas, cuando la institución ha aprovechado el tirón de los Juegos Olímpicos para compartir contenido muy atractivo para los internautas.

El post del cambio

Felipe VI y Letizia acudían juntos a la ceremonia inaugural de los JJOO el pasado 26 de julio. Un día después, el perfil de Casa Real publicaba un post que nadie esperaba y que rompía con el lenguaje que hasta ahora había empleado la cuenta oficial. Se trataba de un selfie de los reyes tomado por el propio monarca con su teléfono móvil, además de una fotografía profesional que mostraba ese mismo instante desde fuera.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. (Instagram: @casareal.es)

Aquella publicación marcó un punto de inflexión en el Instagram de la institución, que se volvió de pronto mucho más cercana y atractiva para el público, a juzgar por las espectaculares cifras registradas. Según los datos de la plataforma Social Blade, desde el 27 de julio el perfil ha ganado más de 200.000 seguidores.

Las métricas no pueden ser más positivas para Casa Real, pues en el último mes la cuenta ha crecido en más de medio millón de seguidores, con una media de 16.648 nuevos followers al día.

La monarquía, desde dentro

Tal y como ocurriera durante los actos por el X aniversario de la proclamación del rey, en estos Juegos Olímpicos la cuenta oficial de la Casa Real ha permitido conocer todo lo que ocurre más allá de los que habitualmente se puede ver en las apariciones públicas de los miembros de la familia real. Ese es, precisamente, el gran valor añadido de tener presencia en Instagram.

Así lo considera Arantxa Pérez, directora de la agencia de influencers Influgency, que apunta que “lo que la gente cuando mira un Instagram es ‘cotillear’ y sentir que está donde no puede estar”, algo que el equipo de comunicación de Casa Real parece haber entendido muy bien.

“Cuando abrieron la cuenta, me pareció que había sido una apertura bastante buena, muy natural. Luego dio un cambio radical y todo eran actos oficiales, con fotografías muy lejanas en carrusel… Era un perfil con poca empatía, cercanía y naturalidad”, asegura la experta. Sin embargo, puntualiza que los Juegos Olímpicos han sido la oportunidad perfecta para que la institución consiga “remontar” esa cuenta.

“Se nota el cambio hacia la nueva estrategia de comunicación, apostando por ese contenido en redes que es diferente. No replica cosas de un sitio a otro como hacen otros organismos. Eso es un factor y un valor añadido”, considera la experta en comunicación y protocolo Diana Rubio, que señala la doble labor que los reyes y sus hijas han tenido en esta competición deportiva: “Apoyar a la marca España a través del deporte y mejorar su estrategia comunicativa, su imagen y su reputación”.

El lenguaje de Instagram

Si el contenido es importante, no lo es menos el continente. Lo que vale para unas redes sociales no tiene por qué encajar en otras, algo que desde Zarzuela han comprendido en esta estrategia de comunicación digital. “Ya no solo es un formato institucional de fotografías de su gabinete de prensa, también hay vídeos grabados con el móvil, selfies… Es el idioma de todas las personas y marcas que utilizan Instagram”, destaca Sergio Magán, consultor de Marketing Digital y experto en Instagram.

Magán reivindica el estilo cotidiano y ‘casero’ de la cuenta de Casa Real, muy distinto al de las redes de otros royals como los príncipes de Gales. “El estilo le dota de frescura. Ellos podrían tener cuatro cámaras y hacer vídeos muy elaborados y prefabricados, con mucha más calidad, pero se nota que son vídeos grabados con el móvil y editados sobre la marcha, como cualquier otro usuario. Creo que eso suma valor, porque no es un contenido encorsetado ni provocado para gustar”, agrega.

Felipe VI y Letizia, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. (REUTERS/Kai Pfaffenbach) REUTERS

Leticia Rodríguez Fernández, directora general de Comunicación Estratégica en la Universidad de Cádiz, señala que desde el equipo de Zarzuela “siempre tienen muy presente ese estilo de naturalidad, de intentar mostrarse muy cercanos y llanos dentro de lo que la institución les permite”, una estrategia que califica como “muy acertada”.

Diana Rubio afirma que los reyes y sus hijas “están mostrando que hacen cosas de familias normales. ¿Quién no sale con su familia a cenar en vacaciones?”. No obstante, matiza que “hay otras cosas que sí se ve que están más preparadas”, poniendo como ejemplo el momento de Leonor conduciendo por primera vez en público. La experta señala que no es casualidad “que sea en el momento en que Felipe VI se encuentra en París y están solas las cuatro; que curiosamente tenga un SEAT, la marca del primer coche que tuvo su padre; o que la reina Letizia estuviera sentada en la posición protocolaria más importante”.

Leonor y Sofía, protagonistas

Desde el criterio de Rubio, la nueva estrategia en redes de la Corona ha favorecido notablemente a las hijas de los reyes, quienes representan el futuro de la monarquía: “A Leonor y Sofía les ha venido muy bien, porque estaban muy rígidas, estaban empezando y no tenían esa soltura que pueden tener los reyes”, comenta.

Pero para ella es la reina Letizia “la persona a la que más ha favorecido” este giro hacia la naturalidad. Según asevera, “la cercanía empieza a ser uno de los sinónimos más habituales de sus intervenciones y así ha sido también en los Juegos Olímpicos”, donde la esposa de Felipe VI ha mostrado una imagen que para ella “hace 10 años hubiera sido impensable”.

Leonor y Sofía durante el partido de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Casa Real)

“Tienen muy medido lo que están haciendo. Eso se ve claramente en el posicionamiento que están empezando a darle a Leonor”, opina Leticia Rodríguez, que agrega que las imágenes de la princesa conduciendo han supuesto “un paso muy simbólico para mostrar esa etapa adulta. Eso también se traslada a los contenidos oficiales. Están enlazando muy bien todo lo que muestran en los medios tradicionales con la estrategia digital”.

El futuro, un desafío

Si bien la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y las vacaciones de verano han supuesto la ocasión perfecta para que la Casa Real dé un impulso a su cuenta de Instagram, lo cierto es que cuando comience el nuevo curso no resultará tan sencillo generar contenidos. “Cuando acabe el verano, el ritmo volverá a bajar y espero que no vuelva a ser ese contenido serio de la agenda oficial que no necesitamos en Instagram”, vaticina la directora de Influgency.

En ese sentido, Pérez desliza que la nueva etapa de formación militar de Leonor puede ser una importante oportunidad: “Cuando la princesa se vaya a la Escuela Naval, me gustaría que, dentro de lo que se pueda, hiciese algún reel interno desde la academia para mostrar en qué consiste su formación, que hasta ahora no lo hemos sabido”. Y es que esta nueva era digital es, desde su criterio, la ocasión perfecta para que la monarquía recupere el respaldo popular: “Ahora es el momento de que se vuelvan a acercar a nosotros y creo que su cuenta de Instagram es una buena forma de empezar a andar ese camino”, concluye.

La princesa Leonor conduce acompañada de su hermana, la infanta Sofía, tras un paseo por Palma de Mallorca. (EFE/Ballesteros) Ballesteros | EFE

Para Rubio, el próximo paso a seguir sería abrir una cuenta de Instagram para cada miembro de la familia real, aunque no cree que eso se produzca hasta “como mínimo dentro de otros 10 años”. Mientras tanto, se conforma con ver a algún miembro de Zarzuela “hacer un directo en un momento en que nadie lo espere, que hagan algo que pueda sorprender”.

Por su parte, Sergio Magán estima que la Casa Real acertará si sigue dando “visibilidad a todo lo que haga la princesa, siempre dotándolo de esa frescura que va a hacer que conecte más con su comunidad”. Desde su punto de vista, el principal objetivo de esta estrategia digital es “acercar la monarquía al pueblo llano y para ello no hay nada mejor que las redes sociales, que nos igualan a todos”.

