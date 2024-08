¿Dónde está David Broncano? TVE desconcierta con la escasa promoción de su apuesta estrella para la nueva temporada

David Broncano, en montaje de Infobae. (Movistar Plus+/RTVE)

El fichaje de David Broncano por RTVE es el gran movimiento televisivo del curso 2024-2025. Más allá de la polémica y el conflicto interno que generó el contrato millonario del cómico, su debut en la pública es una de las bazas más esperadas de esta nueva temporada. Precisamente por este motivo, la estrategia de promoción que está llevando a cabo la Corporación está generando desconcierto.

A falta de poco más de dos semanas para que arranque el nuevo curso, no hay rastro del formato en las piezas promocionales de la cadena pública. De hecho, todavía no se conoce cuál será el nombre del programa, ya que los derechos de La Resistencia pertenecen a Movistar Plus+.

Esta situación ha provocado incomprensión en los pasillos de RTVE, según ha desvelado El Confidencial Digital. Y es que fuentes de la cadena trasladan al citado medio que a estas alturas del verano ya se deberían conocer más detalles del espacio que presentará el humorista, además de considerar que no se está haciendo una campaña publicitaria a la altura de la inversión que ha supuesto este fichaje.

David Broncano en su último día en 'La Resistencia' de Movistar Plus+ (Movistar Plus+)

Lo cierto es que, desde que se aprobara definitivamente el contrato de Broncano, su aterrizaje en La 1 solo se ha promocionado durante la Eurocopa. Bajo el lema ‘Broncano, ahora para todos’, los comentaristas realizaron varias menciones en directo en los partidos. Tras la final en la que España se llevó el trofeo ante Inglaterra, se emitió un spot que también fue compartido en redes sociales.

“Las y los españoles tienen derecho a una televisión de calidad, que hable de lo que nos une, de lo que de verdad importa”, decía una voz en off hasta que aparecía David Broncano tocando el bombo y sorprendiendo a una señora que estaba tejiendo una bandera de España en un banco. “Señora, que me voy a La 1. Después del Telediario, no se me acueste”, le dice el presentador al final del vídeo.

.@davidbroncano, ahora PARA TODOS 🫶



Bueno, ahora mismo no, pero MUY PRONTO 🤫 pic.twitter.com/1pm2GxbwM5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2024

Esa única promoción de la nueva ‘Resistencia’ tampoco ha gustado en la Corporación, desde donde se cuestiona el mensaje y los elementos confusos que aparecen, además del mensaje final en el que se invita a una persona mayor a no acostarse y seguir viendo la televisión, pese a que precisamente ese segmento de la población es muy afín al access prime time.

Apuesta millonaria

El acuerdo alcanzado por RTVE y las productoras Encofrados Encofrasa y El Terrat establece una vinculación de dos temporadas, a un coste de 14 millones de euros por cada una de ellas. En total, se emitirían 160 entregas por año, por lo que el coste por programa será de algo más 87.000 euros. Además, el contrato podrá rescindirse si el espacio no alcanza el objetivo de audiencia del 7,5% en el access prime time o el 8% en el late night, franja a la que podrá ser movido si durante cuatro meses registra datos inferiores a los exigidos.

No deja de llamar la atención que el fichaje de David Broncano hiciera más ruido antes de producirse que cuando por fin pudo materializarse. Su aprobación le costó el puesto al exdirector de Contenidos, José Pablo López, y a la expresidenta interina, Elena Sánchez Caballero, pero ahora que se ha convertido en la gran baza de la temporada, no hay rastro del cómico en la comunicación del ente.

Reseñable es también que RTVE no haya escogido el formato para presentarlo en el próximo Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal), que tendrá lugar del 2 al 8 de septiembre. La serie Las abogadas, la novena edición de MasterChef Celebrity y la candidatura de España en Eurovisión Junior 2024 son los tres contenidos anunciados para el evento. La ausencia de Broncano en la ciudad alavesa podría deberse a problemas de agenda, aunque también puede ser que el programa se estrene antes del festival o incluso en esa semana, lo cual haría todavía menos comprensible la escasa promoción del mismo.