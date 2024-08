Montero niega un ‘cupo catalán’ y considera que la reforma “será buena para el conjunto del Estado español” (Eduardo Parra / Europa Press)

María Jesús Montero, vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, ha querido remarcar que el pacto del PSC con ERC no incluye un cupo catalán ni nada semejante. A su modo de ver, la modificación“ni es un concierto económico ni es una reforma del modelo de financiación”, según ha declarado en una visita a Rota Cádiz. El cupo catalán, asumido tras conocerse el pacto para la investidura de Illa, había sido considerado como tal por el grupo republicano.

No obstante, Montero ha querido desmarcarse de esa consideración y no ha querido entrar en detalles sobre la fórmula que se aplicará en Cataluña. Lo único que ha asegurado es que dicha reforma “va a ser buena para el conjunto del Estado español”. “Lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro”, ha añadido, tras aseverar que ninguna de las críticas vertidas desde la oposición se ajustan a la verdad. “Ninguna de las críticas que he escuchado estos días se asemejan a la realidad”, afirma, asegurando que “la realidad de lo que se firmó es la solidaridad en hacer homologable los servicios públicos en el conjunto del territorio”.

El cupo catalán, un escollo para el Gobierno

Lo cierto es que la medida ha causado revuelo interno dentro del PSOE, generando un conflicto para el Gobierno de coalición vigente. Regiones gobernadas por el partido, como Asturias o Castilla-La Mancha, ya han alzado la voz contra el acuerdo, considerando que quiebra la igualdad entre los españoles. Se trata del mismo discurso del que dispone la oposición liderada por el PP, que prepara ya una ofensiva contra el Ejecutivo y explora posibles alianzas con dirigentes socialistas disconformes, como Emiliano García-Page.

No obstante, la titular de la cartera de Hacienda se ha mostrado ajena a estas valoraciones, haciendo especial hincapié en la idea de “solidaridad” y reiterando que el acuerdo será positivo para el Estado español. “Cualquiera que acuse al Gobierno de España de atentar contra estos principios miente. El PP ha hecho de la confrontación con Cataluña el eje de su política”, ha declarado. La ministra se ha mostrado crítica con Alberto Núñez Feijóo, instando a los gobiernos populares a proponer un modelo alternativo de financiación para las diferentes comunidades españolas.

“Invito al resto de autonomías a que se inspiren en el acuerdo con ERC para explorar otras rutas y satisfacer las demandas de autogobierno sin quebrar la solidaridad del conjunto del territorio para la prestación de servicios públicos”, ha declarado.

Feijóo cita a sus barones el 6 de septiembre

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha citado a los presidentes autonómicos de su partido el próximo 6 de septiembre en Madrid para coordinar su batalla contra la autonomía fiscal de Cataluña, pactada entre el PSC y ERC dentro del acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, envió el pasado martes una carta convocando a los presidentes autonómicos y a los de ciudades autónomas.

La lucha contra el cupo o concierto catalán unirá a los barones del PP, que han mostrado su rechazo a una medida que, a juicio de este partido, es ilegal, rompe la solidaridad del sistema de financiación autonómica y puede conducir, según han advertido, a recortes en los servicios públicos.