Cuáles son las consecuencias de un despido disciplinario: indemnización y paro

Despido procedente: Si el despido disciplinario es considerado procedente por un juez, es decir, si se demuestra que la conducta del trabajador justifica el despido, no hay derecho a indemnización. El trabajador, en este caso, solo tiene derecho a recibir el finiquito, que incluye conceptos como los días trabajados y no pagados, vacaciones no disfrutadas, y otras percepciones pendientes.