Una argentina que vive en Málaga explica las diferencias con España: “La burocracia es muy complicada en mi país”

La tiktoker Renata Esteve en el vídeo que explica las diferencias entre España y Argentina (@renataesteve)

La vida en Europa con respecto a otras partes del mundo tiene un gran número de diferencias. Así lo ha confirmado una joven argentina que reside en Málaga, desde hace más de un mes, en un par de vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@renataesteve), en la cual tiene algo más de 2500 seguidores. En él, asegura que hay numerosos cambios en distintos sentidos, tanto negativos como positivos, entre ambos países.

¿En qué sentido España es mejor que Argentina?

El punto en el que más ha incidido ha sido en las cuestiones administrativas. Una de ellos es la relativa a la adquisición de la documentación nacional, donde los tiempos de duración de este proceso son completamente distintos. “En Argentina tardan meses en darte el DNI, mientras que en España me lo dieron en el momento. No me lo podía creer”, afirmaba Renata en su vídeo. Asimismo, también generalizó en este aspecto, alegando que “la burocracia es muy complicada en Argentina”.

Chica con su documento de identidad en la mano (Getty Images)

Por otro lado, también recalca la diferencia en cuanto a la obtención de trabajo. En relación a esto, afirmó que en España es mucho más sencillo encontrar trabajo de manera legal, siendo Argentina el caso contrario. A su vez, opina que en territorio español no es tarea sencilla obtener trabajo sin registrar. “En Argentina es difícil conseguir trabajo en blanco, mientras que en España es difícil conseguir trabajo en negro”, comentaba la tiktoker.

Finalmente, otros factores positivos de España que reseña en el vídeo son las aceitunas y la gran recepción que le brindan a los extranjeros. “Pensé que por ser inmigrante, y por haber tantos argentinos viniendo a España, iba a vivir una cierta discriminación. Pero no me pasó para nada”.

Puntos negativos de España

Como elemento más negativo de nuestro país, Renata enfatiza en los baños españoles. La principal diferencia entre ambos países es la presencia de bidé, o más bien la ausencia del mismo en el caso de España. “No entiendo por qué si reconocen que hay que limpiarse con algo húmedo, no ponen un bidé”, esclarece la tiktoker ante la existencia, y frecuente uso, de toallitas húmedas en España.

Asimismo, critica la gran extensión del jabón líquido en nuestros baños, así como el bajo empleo del jabón de barra. Por último, también muestra su incomprensión al hecho de que la luz se encuentre fuera del propio baño.

Moderno baño con bidé (ShutterStock España) Shutterstock

Entre otros aspectos negativos que encuentra en España, destaca la elevada cantidad de señales de tráfico que hay. “Literal en todas las zonas peatonales tienes un cartelito de cruce de peatones... Es como que a veces veo que hay una invasión de señales de tránsito”, comentaba Renata.

Finalmente, también alega que no le gustan los nuevos tapones de las botellas, los cuales no había visto antes de venir a España: “Entiendo que se haga por una cuestión del medio ambiente, pero quieres tomar y te clavas la tapa”. En último término, asegura que la fanta de Argentina es mucho mejor a la española, teniendo mucho más sabor.