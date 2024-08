Iba al hospital a dar a luz, pinchó su coche y le acaba llevando la Guardia Civil

Mujer embarazada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han tenido que auxiliar a una mujer embarazada que estaba cercana a dar a luz a su bebé. El suceso ha ocurrido en la ciudad española de Murcia, cuando el vehículo en el que la mujer viajaba sufrió un contratiempo. El coche había pinchado una de sus ruedas en un momento clave para la mujer: estaba yendo al hospital para dar a luz.

Según EFE, fuentes del cuerpo han declarado que los hechos han ocurrido a primeras horas de la mañana de este jueves. La localización ha sido en el nudo ubicado entre las autovías A-30 y A-7. Allí, la mujer, de parto, estaba siendo trasladada de urgencia por su pareja hasta el centro hospitalario más cercano: Hospital Virgen de la Arriaxaca. Sin embargo, el pinchazo frustró los planes de la pareja, que se vio allí atrapada y con una falta de ayuda en un momento crítico para la mujer.

Decisión clave avisar a la Guardia Civil

Ante esa situación de incapacidad de movilizar su coche, y con la situación de urgencia de estar de parto, la pareja decidió mandar una alerta a la Central Operativa de Tráfico (COTA). Tras conocer la alerta, la central decidió movilizar una unidad de urgencia del Sector de Tráfico. Momentos después, la patrulla llegó al lugar del accidente, donde pudieron ser testigos de que la pareja se encontraba en una situación extrema.

Inmediatamente después de ver la gravedad del asunto, uno de ellos decidió alertar a los servicios sanitarios de forma urgencias con una llamada al 112. De esa forma se solicitó una ambulancia para trasladar a la joven y su pareja al hospital para dar a luz. Durante la espera, uno de los agentes se encargó de ayudar a la mujer junto a su pareja y, por otro lado, el otro agente se apresuró a iniciar el cambio de la rueda pinchada.

Una vez se esperaron unos minutos para ver si llegaba la ambulancia, la rueda estaba a punto de ser reparada. Como consecuencia, los agentes decidieron tomar la decisión de no esperar a que llegasen los servicios sanitarios al lugar. Esta decisión fue tomada fruto de la preocupación y de la urgencia que se vivía en esos momentos. Por ello, los agentes no dudaron ni un solo instante en ayudar a la pareja e iniciar el camino hacia el centro hospitalario al que se dirigían en un primer momento. La patrulla inició el recorrido en su vehículo de Agrupación de Tráfico para escoltar, y abrir paso, al vehículo particular de la pareja, que iba conducido por el otro agente ya que la pareja se encontraba junto a su mujer de parto.

Finalmente, los servicios médicos estaban avisados de que se había tomado esa decisión de acudir de forma ajena a la ambulancia solicitada. Tras conocer esa información, los médicos se encontraban preparados y atentos ante la inminente llegada del coche escolta y del escoltado para atender a la mujer y a su bebé que venía en camino.