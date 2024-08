Victoria Canal, la artista de origen español y amiga inseparable de Tom Cruise, aclara su relación con el actor: “Es encantador”

Tom Cruise (I) y Victoria Canal (D) en un Montaje de Infobae (Reuters / Instagram)

El conocido actor Tom Cruise se ha convertido en el gran protagonista de los últimos días. Durante años, el intérprete de La Guerra de los mundos ha copado los titulares de la prensa internacional por cuestiones relacionadas con su profesión. No obstante, ahora su nombre ha saltado a la primera plana mediática por razones diferentes, en concreto, por su supuesta relación con Victoria Canal, una cantante de origen español afincada en Estados Unidos.

La artista de 25 años conoció al famoso actor de 62 años en la zona VIP del concierto de ColdPlay en Glastonbury, un espectáculo en el que la propia intérprete y compositora actuó haciendo un dueto al piano con Chris Martin, cantante de la banda, según informa Page Six. Su conexión fue tal que, días después, ella le acompañó al estreno de la película Twisters en Cineworld en Leicester Square (Londres). De camino al evento, ambos viajaron en un helicóptero y, además, fueron pillados caminando juntos por la ciudad, derrochando una gran simpatía y cercanía.

Por si fuera poco, el estadounidense la invitó a pasar una jornada en el set de rodaje de Misión imposible 8 en Oxfordshire. “Tom invitó a Victoria a verlo filmar durante todo el día y eso no es algo que haga con sus amigos al azar”, afirmaron fuentes cercanas a Cruise a The Sun. “Podría parecer poco probable que se convirtieran en algo más que amigos, pero son prácticamente inseparables”, indican la misma fuente al ya citado medio.

Victoria Canal, Bruce Springsteen y Tom Cruise, en una imagen de redes soaciales (Instagram)

Estos no fueron los únicos encuentros de la pareja, pues ambos asistieron al concierto de Bruce Springsteen en el estadio de Wembley en Londres, así lo dejó saber la cantante con una imagen publicada en sus redes sociales. En la instantánea, Victoria Canal posa junto a Sprinsteen y Tom Cruise.

¿Quién es Victoria Canal?

Victoria Canal es una talentosa cantante y compositora de orígenes españoles nacida en Múnich, Alemania. Es hija de la arquitecta y artista Gwen Tinius y el empresario español Francisco Canal. Además de su vena artística, la joven se encuentra comprometida con las causas sociales y es defensora de las personas con discapacidades. Y es que ella vivió esta realidad en sus propias carnes, pues nació sin el antebrazo derecho debido al síndrome de bandas amnióticas, una rara malformación que puede atrapar, comprimir o amputar partes del feto.

La teclista tuvo su salto a la fama cuando lanzó su primer disco en 2022, que incluyó su mayor éxito, Swan Song. Dicha canción fue aclamada por Chris Martin, de ColdPlay, como “una de las mejores canciones jamás escritas”, según dice la biografía oficial de Victoria Canal.

Victoria Canal y Tom Cruise en una imagen de redes sociales (Instagram)

¿La novia de Tom Cruise?

Son muchos los medios que se han hecho eco de los rumores sobre una posible relación entre Victoria Canal y Tom Cruise, quienes tienen una diferencia de edad de 35 años. Con el fin de poner punto y final a las especulaciones, la joven ha emitido un comunicado con el que ha aclarado cuál es su verdadera relación con el actor.

“Chicos, no estoy saliendo con Tom Cruise. Esto es literalmente una locura”, son las palabras que ha expresado la cantante en una story publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula 130 mil seguidores, poco antes de entrar en detalles sobre su cercanía con el intérprete. “Hablando en serio, Tom no ha sido más que una persona encantadora y alentadora, un mentor, al igual que Chris Martin, mi padre, mis profesores de música y otras personas sabias que han aprendido mucho de la vida”, ha afirmado, dejando entrever que entre los dos no hay nada más que una bonita amistad.

Los dos comunicados de Victoria Canal (Instagram)

“Y nuevamente, soy amigo de todo tipo de personas que son muy diferentes a mí. Aprendes mucho si estás abierto a que la vida te traiga esos maestros. ¡Eso es lo último que diré! ¿Quién es el siguiente? ¿El presidente?”, son las últimas líneas que componen su comunicado.