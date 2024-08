Rafa Nadal deja en el aire su retirada tras su derrota en París: “Hoy se acaba una etapa. Necesito volver a casa, desconectar y ver...”

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz saludan tras perder en los cuartos de final de dobles masculinos de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024. (EFE/ Juanjo Martín)

Rafa Nadal se ha despedido de los Juegos Olímpicos 2024 tras una derrota en la modalidad de dobles junto a Carlos Alcaraz. El encuentro tuvo lugar en la pista Philippe Chatrier, un lugar que ha sido sinónimo de sus grandes éxitos en Roland Garros durante 14 años. Al finalizar, Nadal fue ovacionado por una audiencia entregada, mientras que su compañero Alcaraz lo acompañaba en este emotivo adiós.

En una entrevista en el programa El Larguero de Cadena Ser, Nadal expresó que “hoy se acaba una etapa” y añadió que siente la necesidad de regresar a casa y desconectar antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. “Lo que sienta, sin precipitarse y sin ningún problema”, opinó el tenista, con un tono tranquilo y reflexivo.

“Al final para mí era el último objetivo que me quedaba importante de hacer algo que realmente me motivara y que era real, ¿no? Que era conseguir una medalla. Pero no ha podido ser, esta es la realidad”, explicó el tenista.

Durante la entrevista, Nadal reconoció que el ambiente, la diversión y la motivación estuvieron presentes durante el torneo. Sin embargo, admitió que tanto él como Alcaraz no han estado a la altura en el partido contra la dupla estadounidense, felicitándolos por su rendimiento: “Hoy no hemos estado finos y los otros sí”.

Al referirse a su relación con Alcaraz y la experiencia compartida, reconoció que jugar junto a su joven compañero había sido un sueño cumplido para ambos. Además, Nadal subrayó la importancia de su familia en estos momentos de cambio. “Cuando eres padre, las prioridades te cambian”, confesó, destacando que, aunque él tuvo a su hijo más tarde de lo deseado, intenta disfrutar al máximo de cada momento con su familia. El tenista también hizo hincapié en el valor de la educación familiar en su vida y cómo esto influye en sus decisiones.

Por los micrófonos de El Larguero también pasó Carlos Alcaraz, quien compartió sus sentimientos tras la eliminación. El tenista murciano expresó su ilusión por haber jugado junto a Nadal y lamentó no haber progresado más en el torneo. “Este era mi sueño desde que era pequeño, el poder jugar con él”, dijo.

También resaltó la experiencia de haber compartido pista con su ídolo: “Ha sido una experiencia única, me la quedo para toda mi vida”, y ha resaltado “la capacidad que tiene Rafa de afrontar los momentos y yo poder aprender de él a pocos metros”. El joven tenista también lamentó no haber conseguido el objetivo de la medalla y describió su desempeño en el encuentro como decepcionante.

La derrota de Nadal y Alcaraz supone un punto de inflexión para ambos. Mientras Nadal reflexiona sobre su futuro, Alcaraz se prepara para enfocarse en la competencia individual. “No nos vamos a dejar nada. Habrá borrón y cuenta nueva y ahora pensar en individual”, afirmó Alcaraz.

La simbólica despedida en el Philippe Chatrier fue emotiva no solo para Nadal y Alcaraz, sino también para los aficionados del tenis, quienes han seguido de cerca la trayectoria del mallorquín a lo largo de los años.