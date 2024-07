Un estadounidense que vive en España tarda cuatro años en probar el calimocho y su reacción se hace viral

David haciendo calimocho (@stuntmanmarta_ en TikTok)

El verano pide salir a una terracita fresquita o a un interior con un poco de aire acondicionado para consumir bebidas frías, ya tradicionales en España. No se puede salir sin comer un helado o un refresco bien frío que ayude a paliar las altas temperaturas que viven los españoles en los meses de julio y agosto. La horchata, el tinto de verano o los granizados son los mejores aliados.

No obstante, hay otra bebida que muchos recuerdan de su etapa adolescente. Porque cuando se tienen menos recursos, eres joven y quieres pasártelo bien de fiesta, hay que innovar y probar algunas mezclas que con el tiempo no volverán a convencer. Esta bebida es: el calimocho, que se consigue con la unión del vino tinto con un refresco de Coca-Cola. Además, los más afortunados lo sirven bien frío con unos cuentos cubitos de hielo o incluso una rodaja de limón.

De esta manera, David, un estadounidense que vive en España con su pareja catalana, Marta Bustos, ha reaccionado en un video al famoso cubata adolescente que ha sido subido posteriormente a TikTok y ha generado mucho interés.

La cata de vinos

El video, que se ha hecho viral, se ha subido a la cuenta de la joven catalana (@stuntmanmarta_) ha superado en dos días los 1,3 millones de visualizaciones. Y es que, Marta cuenta con 278.1 K seguidores en TikTok, donde da consejos y ha compartido su historia, con la que también ha hecho su propio libro, “Cuando perdí mis ojos marrones”. La joven se hizo viral en 2020 tras perder sus ojos durante un grave accidente, en tanto elaboraba jabón casero, mientras vivía en Estados Unidos.

De esta manera, cuatro años después ha recuperado la visión de un ojo y vive en Barcelona con su pareja, David. Hace dos días la pareja protagonizó el video donde David degusta el calimocho por primera vez. Así, la catalana asegura en el comentario del video que: “no me puedo creer que en casi cuatro años que hace que vivimos en España David no haya probado el calimocho, pero más vale tarde que nunca”. Pero no se queda muy atrás, porque en el mismo comentario añade que ella lleva también “chorrocientos años” sin probarlo.

En la primera parte de la publicación, se ve a la pareja comiendo en una terraza y se enfoca a David con un primer plano. De este modo, se enfoca a la botella de vino tinto que tiene el estadounidense en la mano mientras Marta anuncia que “David va a probar por primera vez el calimocho”. El joven aludido comienza con la mezcla añadiendo el vino y posteriormente las “dos piedras”, refiriéndose sarcásticamente a dos bloques de hielo unidos. La catalana se ríe y le explica que cuando era adolescente “no teníamos esos lujos”.

La valoración de David

David y Marta probando el calimocho (@stuntmanmarta_ en TikTok)

Al fin, para completar el calimocho, David le añade la Coca-Cola, mientras su pareja se queja de la bebida afirmando que antes lo podía tolerar porque “no me gustaba ni el vino ni la Coca-Cola”. No obstante, ahora que le gusta el vino, tiene rechazo por la bebida y no la entiende.

A continuación, el norteamericano cata la mezcla, en tanto que su pareja está expectante por su reacción: “No está mal, pero creo que prefiero vino solo y Coca-Cola sola”, reconoce. Asimismo, Marta coge también el vaso y lo prueba para recordar su sabor. En un primer momento, decide olerlo, ya que no le gusta nada la bebida gaseosa. Finalmente, termina por probarla y afianza su “asco” por la mezcla.