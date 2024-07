Los padres creen que los adolescentes reciben el apoyo emocional que necesitan, pero ellos no están de acuerdo

Los adolescentes estadounidenses reportaron un menor apoyo social y emocional del que creen sus padres. (Shutterstock)

Mientras las familias se enfrentan a una crisis nacional de salud mental entre los niños estadounidenses, un nuevo informe revela que aunque la mayoría de los padres piensan que sus hijos adolescentes están recibiendo el apoyo social y emocional que necesitan, los propios adolescentes a menudo no están de acuerdo.

El informe, publicado este mes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, analizó los datos recopilados por la Encuesta Nacional de Salud, que consultó a casi 1.200 adolescentes estadounidenses de entre 12 y 17 años y a unos 4.400 padres entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

La encuesta marcó una rara oportunidad para que una muestra representativa a nivel nacional de adolescentes compartiera sus pensamientos sobre su salud mental y emocional, dijo Ben Zablotsky, autor principal del informe.

“La mayoría de las encuestas que captaban la salud de los adolescentes a ese nivel eran encuestas realizadas por los padres, y queríamos colmar esta laguna y conocer la salud de los adolescentes a través de ellos mismos”, explicó. “Así que hicimos la misma pregunta a padres y adolescentes”.

Más del 75% de los padres cree que sus hijos reciben siempre el apoyo necesario, frente a solo el 28% de los adolescentes que opinan lo mismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pregunta era ¿con qué frecuencia recibes el apoyo social y emocional que necesitas? (A los padres se les hizo una pregunta comparable sobre las necesidades de sus hijos). Las opciones de respuesta eran “siempre”, “normalmente”, “a veces”, “rara vez” y “nunca”.

Los resultados pusieron de manifiesto una sorprendente disparidad: más de tres cuartas partes de los padres (77%) afirmaron que sus hijos adolescentes siempre recibían el apoyo social y emocional que necesitaban, mientras que sólo el 28% de los adolescentes afirmaron lo mismo.

“Anticipábamos cierto desacuerdo” entre padres y adolescentes, dijo Zablotsky. “Pero creo que nos sorprendió ver el nivel de desacuerdo, y nos sorprendió verlo en todos los ámbitos para una variedad de subgrupos que exploramos... Cuando existe una desconexión tan grande, merece la pena hablar de ello”.

Los adolescentes que indicaron que “a veces”, “rara vez” o “nunca” recibían el apoyo que necesitaban tenían más probabilidades de manifestar síntomas de ansiedad o depresión, señaló Zablostky, así como otros efectos negativos sobre la salud. “También son más propensos a tener una baja satisfacción vital y una baja calidad del sueño”, añadió.

Los adolescentes con apoyo social insuficiente está más propensa a ansiedad, depresión y baja calidad de sueño. (EFE/Mariscal)

El informe planteó nuevas preguntas que Zablotsky y sus colegas esperan responder, afirma. Dado que la encuesta no definía explícitamente el apoyo social y emocional, está prevista una investigación cualitativa adicional “para comprender mejor en qué piensan los adolescentes cuando responden a estas preguntas”, afirma.

La cohorte de edad incluida en la encuesta lleva años experimentando una creciente crisis de salud mental, que ha recibido más atención y preocupación públicas desde el inicio de la pandemia. En 2021, un informe de los CDC reveló que el 42% de los estudiantes de secundaria de Estados Unidos afirmaban sentirse constantemente tristes o desesperanzados, y el 29% declaraba tener una mala salud mental.

El nivel de aislamiento social entre la población juvenil también ha crecido de forma constante, y el cirujano general de Estados Unidos publicó el mes pasado una advertencia en la que hacía hincapié en la importancia de la conexión social y la comunidad.

Tamar Mendelson, profesora y directora del Centro de Salud Adolescente de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, afirma que la crisis de salud mental se agrava en el caso de los niños de comunidades vulnerables, un hecho que también pone de relieve el reciente análisis de la encuesta.

Los adolescentes provenientes de familias con menores ingresos y niveles educativos también señalaron recibir menos soporte. (Getty Images)

“En las comunidades marginadas, muchos jóvenes padecen síntomas de trauma, síntomas de trastorno de estrés postraumático y problemas de salud mental relacionados, porque tienen que enfrentarse a cosas que ningún niño debería tener que afrontar: inseguridad alimentaria, inestabilidad de la vivienda, violencia en la comunidad”, dijo.

“Estamos asistiendo a un aumento de la desigualdad económica en este país, y para los jóvenes que viven en la pobreza o sufren los efectos del racismo estructural, esto tiene unas implicaciones para la salud mental realmente profundas que creo que tendemos a olvidar”.

El nuevo informe también reflejaba un impacto desproporcionado en determinadas poblaciones de adolescentes: las niñas, los adolescentes afroamericanos e hispanos, y los niños que se identifican como LGBTQ fueron algunos de los grupos con menos probabilidades de informar que “siempre” o “generalmente” recibían el apoyo que necesitaban.

Los ingresos familiares más bajos y el menor nivel educativo de los padres también se asociaron con tasas más bajas de apoyo emocional y social percibido. Mendelson dijo que no le sorprendía que la encuesta revelara desacuerdos entre los adolescentes y sus padres.

Los adolescentes de comunidades marginadas enfrentan más estrés y problemas de salud mental debido a inseguridad alimentaria y violencia. (Getty Images)

“Se trata de una gran discrepancia, y es preocupante porque obviamente se trata de un periodo de desarrollo realmente importante en el que los padres pueden apoyar a sus hijos”, afirma Mendelson. Pero: “especialmente durante la adolescencia, es una época en la que los jóvenes están desarrollando más independencia... Si tienen problemas sociales, o síntomas de salud mental, o les pasan cosas, muchos no van a confiar en sus padres”.

Espera que los resultados puedan centrar la atención en lo que los padres pueden hacer para relacionarse de forma más significativa con sus hijos adolescentes, lo que puede resultar difícil a esta edad, dijo.

“Lo difícil de ser padre de un adolescente es que te transmiten mensajes contradictorios”, explica. “Pueden estar diciendo ‘estoy bien’, o ‘no, no quiero hablar contigo de esto’, o ‘no, no quiero salir contigo el sábado’. Parte de su trabajo es alejarte, porque están creciendo. Pero parte del trabajo de un padre es no dejar que eso te disuada de estar realmente presente con tu hijo adolescente”.

El informe de los CDC en 2021 mostraba que el 42% de estudiantes de secundaria se siente constantemente triste o desesperanzado. (Getty Images)

Y aunque muchos padres están constantemente atados electrónicamente a sus hijos -y muchos niños tienen menos independencia y tiempo libre que las generaciones anteriores-, Mendelson señaló que este tipo de supervisión y exceso de horarios no es lo mismo que una implicación solidaria.

“En cierto modo, los padres helicóptero estresan a sus hijos: ‘tienes que participar en todas estas actividades, tienes que rendir constantemente’; es un mensaje muy diferente”, afirma. “Creo que hay una gran diferencia entre los padres que supervisan o estructuran y los que apoyan”.

Sugiere a los padres que mantengan la mente abierta y creen oportunidades para entablar un diálogo con sus hijos adolescentes. Muchos padres le han dicho que es más fácil hablar con sus hijos en entornos más informales, por ejemplo, en el coche, donde pueden estar más relajados y no están sentados cara a cara.

“Esta encuesta es un recordatorio de que no hay que dar por sentado que se está proporcionando el tipo de apoyo que el adolescente desea, y de que no hay que renunciar a ello”, afirma. “Como madre e investigadora, me quedo con lo siguiente: tenemos que ir más despacio y no dar por sentado que sabemos lo que les pasa a nuestros hijos adolescentes, y comprobarlo realmente con ellos”.

(c) 2024, The Washington Post