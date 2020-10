Helen Lindes vuelve a las pasarelas pisando más fuerte que nunca

23/10/2020 HELEN LINDES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Todos son buenas noticias y es que a pesar de la situación tan desesperante que estamos viviendo por la pandemia del Covid, hay eventos que siguen funcionando gracias a las medidas de seguridad establecidas. Por supuesto, hablamos de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, donde hemos podido ver a rostros conocidos que han desfilado con clase y elegancia por las pasarelas.



En este caso, hemos vuelto a ver a Helen Lindes, que después de la operación que tuvo que realizarse en enero, ha vuelto a la pasarela con ganas de desfilar como hacía tiempo: "Estaba un poco nerviosa, pero la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Llevaba mucho tiempo queriendo desfilar en moda cálida y estoy casi viviendo un sueño".



Y es que se trata de la primera vez que la vemos desfilando en esta Gran Canaria Swim Week, ya que años anteriores siempre había tenido algún imprevisto: "Varios años me han propuesto desfilar, pero siempre pasaba algo, estaba embarazada, acababa de dar a luz... se han juntado todas las posibilidades este año".



Como bien hemos comentado antes, Helen Lindes tuvo que someterse a una intervención en el mes de enero por la que ha estado yendo a rehabilitación todos estos meses. Algo que le preocupaba mucho por no poder desfilar con esa fuerza y seguridad encima de la pasarela: "Me operé del ligamento cruzado y del menisco en enero... he estado con rehabilitación. He tardado siete meses en poder ser yo, caminar, correr... He tenido que entrar muy duro".



Y es que aunque acabe de irse el verano, no podemos dejar de pensar en la ropa de baño que tanto nos apasiona y lucimos en los meses estivales. Para Helen estas piezas son de lo más importantes en su armario: "La moda baño me encanta, voy a las tendencias, cojo cinco o seis modelos nuevos".



En cuanto al confinamiento, la mujer de Rudy Fernández asegura que: "Al principio con mucho miedo e intentando llevarlo lo mejor posible, pasando mucho tiempo con los nuestros. Todos los días intentábamos planificar un poco cómo iba a ser la semana, a nosotros nos funcionó. Yo he aprendido a cocinar y me he dado cuenta de la paciencia que tengo con los niños, ha sido un regalo poder estar con ellos".



Con una sonrisa en su rostro cuando habla con él, Helen nos ha explicado que el confinamiento con su marido ha sido una de las cosas más maravillosas que ha tenido, ya que ha pasado más tiempo con él del que normalmente pueden por los tiempos de la rutina: "Rudy es muy disciplinado, se ha mantenido activo durante la cuarentena, hemos seguido con nuestros trabajos y no ha habido ningún momento en el que nos hemos aburridos".