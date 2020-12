15/12/2020 Helen Lindes nos habla de lo diferentes que son sus hijos. MADRID, 16 (CHANCE) Helen Lindes ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido al 75 aniversario de la revista Elle en el Palacio de Cibeles. Una reaparición por todo lo alto en la que la modelo canaria, espectacular con un mono color maquillaje, nos ha hablado de sus próximos proyectos, de su matrimonio con Rudy Fernández y de sus dos hijos, Alan y Aura, con los que no puede disimular que se le cae la baba. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Helen Lindes ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido al 75 aniversario de la revista Elle en el Palacio de Cibeles. Una reaparición por todo lo alto en la que la modelo canaria, espectacular con un mono color maquillaje, nos ha hablado de sus próximos proyectos, de su matrimonio con Rudy Fernández y de sus dos hijos, Alan y Aura, con los que no puede disimular que se le cae la baba.



- No podías faltar a la cita con la moda que tanto te ha dado.



- "Celebrando los 75 años de Elle, para mí es una revista referente en el mundo de la moda, cuando era pequeña las coleccionaba, estaba esperando cada mes para empaparme de todas las tendencias, de las entrevistas, ha sido una revista que me ha seguido toda la vida".



- ¿Qué ha significado la moda en el terreno personal?



- Me ha cambiado totalmente mi mundo, he podido viajar, conocer, aprender idiomas, yo era una niña muy tímida, sino llega a ser por la moda que me forzaba a ser más independiente, a lo mejor no hubiese superado esa parte de mi personalidad.



- Igual no hubieras conocido a tu marido.



- He de decir que Rudy se fijó en mí porque era la portada de una revista y ahí ya... tengo que agradecerle todo a la moda, mi profesión, mi familia todo.



- ¿Cómo has pasado estos meses de confinamiento?



- Ha sido difícil sobre todo asimilar que los cambios eran tan bruscos y tienes que ir adaptándote a todo, a reinventarte digamos. Rudy ha estado también muy pendiente de otros negocios que tiene, yo me he involucrado más en un proyecto que todavía no puedo decir nada pero que saldrá el año que viene, el 2021 se presenta muy interesante.



- Dentro de lo malo ha servido para crear.



- Ha sido un momento creativo total, el parar, poder reflexionar, sobre todo por todo lo que está pasando y replantearte muchísimas cosas de tu vida.



- Tu entorno, la salud, todos bien.



- Sí, pero bueno... el abuelo de Rudy falleció por Covid.



- Lo sentimos.



- Nada, pero de momento el resto de la familia está bien.



- Los queques que son una alegría.



- La semana que viene cumple 4 años el mayor. El 22 de diciembre me tocó el gordo y la peque tiene un año y medio.



- Están en una edad para disfrutar.



- Imagínate que en la cuarentena ni si quiera caminaba y ahora tengo que estar corriendo detrás de ella.



- Me imagino que unos niños muy alegres.



- Ella es muy independiente, la verdad es que tiene mucho carácter, pero muy noble y muy inteligente, se queda con todo. Dice que los segundos siempre son más espabilados. Él es un amor, simpático, cariñoso, es un payaso total, son muy diferentes pero los dos son amores.



- Se le ve habilidad en el deporte.



- Qué voy a decir yo que soy su madre... sí es verdad que es muy ágil y se le da muy bien todo, le pones una raqueta y le da, un balón y también, mete canastas, no sabemos por dónde va a tirar pero se le da bien el deporte.



- Qué le pedimos al año que viene.



- Mucha salud, que se puedan cumplir los sueños de la gente que este año se han quedado truncados y nada, que salud sobre todo y estar en contacto con la familia de otra manera, parece que tenemos que poner una barrera ante todo y necesitamos muchos besos y abrazos.



- ¿habrá un tercer hijo?



- De verdad, no me preguntes ahora. Con este corsé... Tenía muchísimas ganas de venir a un evento, el ultimo evento fue de Elle, el 8 de marzo para el día de la mujer, una comida que hicimos y me parece interesante volver otra vez a disfrutarla con Elle.