El SEPE busca personal para colegios: no hace falta oposición ni experiencia

Niños en el Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado más de 1.600 ofertas de trabajo en el sector educativo a través de su portal de empleo ‘Empléate’. Estas vacantes abarcan diversos roles en colegios, institutos y otros centros educativos, y no exigen experiencia previa ni superar una oposición. Esta amplia oferta responde a la necesidad de los centros educativos de prepararse para la vuelta al cole en septiembre.

Aunque la mayoría de estas oportunidades están disponibles en centros privados y no requieren superar un proceso selectivo, en el caso de algunos técnicos en Educación Infantil, es necesario participar en un concurso de méritos, según las descripciones de las ofertas en el portal. La característica de no requerir experiencia previa permite a muchos profesionales ingresar por primera vez en el mercado laboral educativo.

Los puestos ofrecidos no se limitan únicamente a docentes. Además de profesores y maestros, se busca contratar a monitores, técnicos, personal de limpieza y cocina, entre otros perfiles profesionales.

Para inscribirse en estas vacantes, las personas interesadas tienen que acceder al portal ‘Empléate’ del SEPE y utilizar los filtros de búsqueda para ajustar los resultados según la ubicación, profesión y fecha de publicación. Una vez encontrada la oferta deseada, se debe pulsar sobre ella y seguir los pasos para completar la inscripción.

Ofertas de empleo

Entre las ofertas de empleo del SEPE para trabajar en centros de docencia se encuentran:

Personal de limpieza con un grado de discapacidad superior al 33% para un colegio en Madrid.

Personal de limpieza para una escuela infantil en Madrid.

Pediatra para trabajar una hora diaria en una escuela infantil de Madrid.

Director para una escuela de español en Málaga.

Conserje con discapacidad para un colegio en Tres Cantos, Madrid.

Personal de limpieza en Madrid para trabajar en colegios, con horario de 11:00 a 17:00 horas.

Profesor o profesora para una escuela-taller de electricidad en Córdoba.

Coordinador de formación para la escuela de hostelería en Castelldefels.

Cocineros para una escuela infantil en Pontevedra.

Profesor o profesora de inglés para una academia de idiomas en Elche.

Profesor o profesora de secundaria para una academia en Vall d’Alba.

Portal Empléate

El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, cuenta con un portal de empleo, en el que los ciudadanos y las empresas, es decir, los ofertantes y los demandantes de empleo, pueden realizar una interacción directa, libre, sencilla, y gratuita.

El buscador del SEPE ofrece diversas posibilidades a los usuarios, que pueden ajustar al máximo su búsqueda para encontrar el trabajo que desean y postularse a las mejores ofertas de empleo. El primer paso es que, en la página web de este organismo, se acceda a Empléate. Una vez dentro, en el buscador, hay que introducir el tipo de empleo que se busca, sin olvidarse de especificar si se desea en el sector privado o público.

Asimismo, es posible hacer una búsqueda más general a través de las distintas secciones que hay en el portal: puestos de trabajo, ofertas de empleo, plazas de empleo público y personas o empresas registradas. A su vez, se pueden conocer cuáles son las ofertas más demandadas en la actualidad, que suelen ser de informática o telecomunicaciones, ingeniería, calidad o ciencias, y construcción.

El SEPE también permite descubrir los empleos más contratados y estables del mes. Según indican en la página web, llevan 1.392.205 contratos en el mes. Y esto no es todo: quienes deseen conocer las ofertas de trabajo que hay en una Comunidad Autónoma en concreto y en un sector determinado, pueden hacerlo a través del buscador.