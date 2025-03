Una española que vive en EEUU explica las cosas que odia del país: “Qué imagen da que estés trabajando con el casco en la oreja…”

María Sanz (@merisanzc) en su vídeo de TikTok.

La experiencia de residir en el extranjero no solo implica adaptarse a un nuevo entorno, sino también a una serie de costumbres y normas sociales que pueden diferir significativamente de las de tu país natal. Esta adaptación puede requerir tiempo y paciencia, pues cada cultura tiene sus propias particularidades que influyen en la vida diaria y en la manera de relacionarse con los demás. A medida que pasa que tiempo, lo más probable es que cada uno vaya integrando los nuevos hábitos y comportamientos sociales de su alrededor con el fin de asentarse en la nueva sociedad. No obstante, a veces quedan pequeños detalles que, por más tiempo que pase, uno no consigue entender.

María Sanz, conocida en TikTok como @merisanzc, es una joven española que decidió mudarse a Estados Unidos para hacer de Au Pair en una familia de neoyorkina. Como explica esta chica en algunos de sus vídeos, este era su sueño desde que tiene memoria: “Desde que nací yo creo que he querido venir a Nueva York”. Seis meses después de embarcarse en la aventura de su vida y usar TikTok como su dietario, donde va contando a sus seguidores las experiencias y anécdotas que vive en la ciudad, María confiesa que hay cosas que “odia” de Estados Unidos.

En un vídeo de 4 minutos, la joven habla de diferentes hábitos que tienen los profesionales de diferentes sectores que le parecen o bien poco higiénicos o bien poco adecuados para la labor que desempeñan. Lo primero que comenta y que la dejó “impactadísima” es que “las personas que trabajan cara al público en restaurantes de comida rápida llevan las uñas larguísimas, el pelo suelto, visten ropa de calle, con anillos…”. En España, asegura la joven, los establecimientos de restauración son muy estrictos en este aspecto. “Como clienta siento que es muy poca higiene la que tienen al manipular esos alimentos”, sentencia.

El mundo de la hostelería en Estados Unidos no es el único con hábitos poco higiénicos. “Pero bueno, Manolo, agárrate a la silla”, continúa con un tono jocoso, “porque los médicos, sí, sí, los médicos, tú les ves andando por la calle con el uniforme y las crocs”. “No es únicamente por la calle, es que cogen el tren y todo” con la misma vestimenta con la que luego pasarán consulta u operarán a alguien, comenta María claramente asombrada. “Lo mejor de todo es que para ellos es hipernormal”.

Otro de los hábitos que deja a esta joven a cuadros es que “da igual del trabajo que estemos hablando”, para los estadounidenses también es “hipernormal ponerse los cascos” y escuchar música mientras trabajan. “En las aerolíneas lo he visto, en los... estos de seguridad, en el tren, en el supermercado, en el gimnasio, policías, bomberos… Me da igual, la profesión que sea”. “Qué imagen da que estés trabajando con el casco en la oreja”, exclama sin esconder su incredulidad.

Lo último que comenta María respecto a las diferencias en el ámbito laboral en Estados Unidos, es la facilidad que percibe ella que tienen a la hora de teletrabajar. Según explica, da igual el trabajo, si les apetece no ir a la oficina y trabajar desde casa, lo hacen. Además, “si mañana se quieren ir a las Bahamas, no te preocupes, me cojo unos diítas online en el trabajo”. “Me parecen muy poco responsables” dice María, mientras afirma que le d ela sensación de que se toman el trabajo, en general, muy a la ligera.