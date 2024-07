Las razones por las que Hacienda aún no te ha devuelto el dinero de la declaración de la Renta

Hacienda ya ha cerrado el plazo para presentar la declaración de la Renta. (Carlos Luján / Europa Press)

El 3 de abril de 2024 comenzó la campaña para la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Muchos contribuyentes ya han cumplido con su

s obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. La declaración de la Renta se presenta como una herramienta clave para el mantenimiento de los servicios públicos a nivel nacional, autonómico y local. En este sentido, su objetivo es finalizar el proceso de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El plazo para que los contribuyentes tramiten su declaración llega a su fin el próximo 1 de julio. Este proceso, abierto a comienzos de abril de 2024, ya ha sido realizado por muchos ciudadanos que aún esperan a que Hacienda les devuelva su dinero correspondiente a la devolución del IRPF mediante transferencia bancaria. Habitualmente, Hacienda tramita más rápido los borradores que se presentan con los mismos datos registrados en la Agencia Tributaria. Las declaraciones de autónomos o aquellos con ganancias patrimoniales suelen tardar más en resolverse.

Plazos para devolver el dinero

Lo primero a tener en cuenta es que Hacienda dispone de plazo hasta el 30 de diciembre de 2024 para ingresar el dinero correspondiente a la declaración de la Renta 2023. Por tanto, se necesita paciencia en el caso de que no haya sido recibido aún. Si, al vencer ese período, los contribuyentes aún no han recibido el dinero correspondiente, podría añadirse intereses de demora al importe a devolver cuando la Agencia Tributaria efectúe el pago posteriormente. Los afectados no necesitan solicitar este pago adicional, ya que Hacienda lo incluirá automáticamente en el ingreso bancario.

El último día para presentar la declaración fue el pasado lunes 1 de julio, lo que marcó el fin de la campaña de la Renta 2024. El hecho de no entregar la declaración de la Renta puede conllevar graves problemas para los contribuyentes. La sanción dependerá de si el resultado sale a pagar o a devolver. Quienes no superen los 22.000 euros de ingresos (14.000 euros en caso de tener dos pagadores), están exentos de realizar la declaración. Para los que superan estas cantidades, el hecho de no presentar la declaración conlleva una multa que puede variar desde los 100 euros hasta el 150% de la cantidad a pagar a Hacienda.

Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Cuánto suele tardar Hacienda y que sucede si se pasa de plazo

La respuesta a cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero es variable. Aunque hay una tendencia general de que “cuanto antes presentes, antes te devuelven el dinero”, no siempre se cumple. Las devoluciones comienzan a tramitarse 48 horas después del inicio de la campaña, es decir, desde el 13 de abril en esta ocasión. Sin embargo, la media de tiempo para recibir el dinero suele ser de un mes, aunque esto puede variar dependiendo de las circunstancias de cada declaración.

Hacienda tiene la obligación de pagar las devoluciones dentro del mismo año en que se presenta la declaración. Si esto no ocurre y el plazo se extiende más allá del 30 de diciembre de 2024, Hacienda deberá añadir un interés de demora del 3,75% al importe a devolver. Este interés se aplica por cada día que transcurra desde el 1 de enero del año siguiente.