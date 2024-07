Subida del precio del alquiler 2024: cantidad máxima y límites para el arrendatario

Una persona camina por la calle del piso de alquiler donde vive Carmen Cajamarca, de 67 años, en el barrio de Lavapiés de Madrid, España. (REUTERS/Susana Vera)

Casi el 16% de los españoles vive en régimen de alquiler, según los últimos datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, esta opción se presenta como la mejor alternativa tanto para quienes no desean adquirir una vivienda en propiedad, como para aquellos que no tienen la capacidad económica para obtener un préstamo hipotecario por parte de una entidad bancaria.

Sin embargo, el mercado inmobiliario presenta desafíos para los inquilinos: la oferta es baja y los precios son altos, además del temor de aumentos en el alquiler. En este contexto de cambio constante en el mercado inmobiliario y adaptación de las políticas gubernamentales, es crucial comprender los nuevos límites para el alquiler. A partir de 2024, los contratos de alquiler de vivienda ya no se actualizarán por el IPC, según la nueva Ley de Vivienda. En 2025, estos contratos se ajustarán según un nuevo índice de actualización, descrito en el BOE como “más estable que el IPC y también más bajo”.

Cartel de se alquila en un edificio (Eduardo Parra - Europa Press)

Esta es la cantidad máxima que te pueden subir de alquiler en 2024

En 2024, hay dos posibles escenarios respecto a los alquileres. Por un lado, puede establecerse un acuerdo entre el propietario y el inquilino, el alquiler puede incrementarse según el porcentaje que ambas partes consideren adecuado. En caso de no llegar a un consenso, el aumento de la renta no podrá superar el 3%.

Por ejemplo, si se firma un contrato de alquiler en julio de 2023 por una renta mensual de 1.200 euros, al cumplirse el primer año en junio de 2024, el propietario podrá aplicar el porcentaje del IPC del mes anterior para actualizar el precio. Con un IPC del 3,4%, el alquiler aumentará 40,8 euros, resultando en una nueva cuota de 1.240,8 euros. Si no se alcanza un acuerdo, como el incremento máximo permitido es del 3%, la nueva para el ejemplo de los 1.200 euros será de 1.236 euros.

Así bien, el precio del alquiler solo puede aumentar en dos circunstancias: mediante la actualización anual del precio de la vivienda según lo estipulado en el contrato o mediante la formalización de un nuevo contrato tras la finalización del vigente, permitiendo una subida en el precio.

¿Pueden subirme el precio del alquiler dos veces al año?

La renta de alquiler se actualizará anualmente con un límite del 3%, según la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, aplicable entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. A partir de esa fecha, el Instituto Nacional de Estadística (INE) definirá un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento.

El propietario también puede actualizar el precio al finalizar el contrato, permitiendo un aumento libre tras cinco años de la formalización del mismo. De este modo, el alquiler solo puede subir una vez al año, ya sea por actualización anual o por renovación de contrato. Ahora bien, estas dos situaciones nunca coincidirán, impidiendo que el propietario de un inmueble pueda aumentar el precio del alquiler más de una vez al año.

