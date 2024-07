Jorge Javier Vázquez revela el rostro de ‘Sálvame’ que será su compañero en ‘El Diario de Jorge’: “Volvemos a trabajar juntos”

Jorge Javier Vázquez en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/jorgejaviervazquez)

Después de pasar una temporada lejos de los platós de televisión y tras el estrepitoso fracaso de Cuentos Chinos, Jorge Javier Vázquez ha resurgido con fuerza. Desde que se confirmó que volvería a conducir Supervivientes con la edición de 2024, lo cierto es que el que fuera presentador de Sálvame no ha parado, al menos, profesionalmente hablando.

En años anteriores, en cuanto se ha celebrado la final del reality de supervivencia de Telecinco, el de Badalona se ha dado un respiro y ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones. Sin embargo, este año la realidad es bastante diferente.

Menos de 48 horas después de que Supervivientes 2024 llegase a su fin, el presentador de televisión se puso al frente de Supervivientes: All Stars, la edición más dura de la historia del programa. Está previsto que esta nueva temporada por Honduras llegue a su fin a finales de julio. Y si bien se creía que, para entonces, el catalán podría tomarse un descanso, lo cierto es que un nuevo proyecto profesional le aguarda.

El próximo lunes 29 de julio, Jorge Javier Vázquez estrenará El Diario de Jorge, el nuevo espacio que Mediaset le ha confiado para la franja de la tarde y con la que volverá a ocupar la franja horaria que en su día tenía Sálvame. Pese a que quedan escasamente tres semanas para su debut, lo cierto es que Telecinco aún no ha desvelado la hora exacta en la que se emitirá el formato.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

¿Un rostro de ‘Sálvame’?

No cabe duda que el catalán es la estrella de la temporada estival de Mediaset, puesto que su rostro estará presente en tres programas diferentes, siendo su proyecto más novedoso el remake del mítico El diario de Patricia. “Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo”, desveló el presentador en su blog de Lecturas.

El diario de Jorge es un nuevo reto profesional muy especial para él, pues además de volver a ocupar el espacio del que fuera el programa estrella de las tardes de Telecinco, estará acompañado de una persona con la que ya trabajó en el mítico programa de Mediaset. Ha sido el propio presentador de televisión quien desveló el nombre del rostro de Sálvame que estará a su lado en esta nueva etapa.

A través de dos stories en su cuenta de Instagram, el comunicador ha enseñado que tanto él como su equipo se encuentran trabajando en el arranque de El diario de Jorge. En las imágenes, se podía ver la redacción del programa y a diferentes personas trabajando para tenerlo todo listo y a tiempo. Fue justo entonces cuando qué antiguo compañero se encuentra trabajando en este proyecto: Germán González. “Volvemos a trabajar juntos”, ha anunciado en la red social el de Badalona.

Jorge Javier Vázquez y Germán González en imágenes de redes sociales (Instagram)

El que fuera redactor de Sálvame se ha embarcado en el proyecto de Jorge Javier Vázquez, aunque se desconoce si estará ejerciendo las mismas funciones que en el pasado o si, por el contrario, tendrá un mayor protagonismo frente a las cámaras. En la última etapa del mítico espacio de Mediaset, el redactor empezó a cobrar un gran protagonismo tras hacer varias incursiones en plató, lo que le llevó a ganarse el cariño del público. Habrá que esperar al estreno de El diario de Jorge para conocer cuál será su papel en este proyecto.